Lituania desplegará militares para reforzar la frontera con el exclave ruso de Kaliningrado

Archivo - El presidente de Lituania, Gitanas Nauseda, junto a tropas lituanas en unas maniobras militares. - Milosz Kozakiewicz / Zuma Press / Europa Press

MADRID 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El ministro del Interior lituano, Martynas Katelynas, ha anunciado que Lituania desplegará militares para reforzar la frontera con el exclave ruso de Kalinigrado, objeto de tensión entre Rusia y Europa después de que Moscú avisara en una nota enviada a la OTAN de que usará todo su arsenal, sin excluir armamento nuclear, para repeler posibles ataques a la ciudad.

"Tras evaluar la situación general de seguridad en la región y los indicios de que Rusia podría anunciar una movilización, estamos adoptando medidas preventivas adicionales", ha señalado Katelynas en un mensaje difundido en redes sociales en el confirma la solicitud al ministro de Defensa, Robert Kaunas, para que "se utilicen las Fuerzas Armadas lituanas para ayudar a los guardias fronterizos a vigilar la frontera con la región de Kaliningrado".

En todo caso, el titular del Interior recalca que la situación en la frontera "es tranquila en estos momentos" y "no hay motivo para el pánico".

"El despliegue de tropas es una medida preventiva para estar preparados y evitar incidentes. Nuestra frontera está vigilada. Estamos siguiendo de cerca la situación en la región. Lituania está preparada", ha argumentado el ministro del país báltico.

Este paso llega después de que Letonia denunciara que una veintena de migrantes, escoltados por hombres enmascarados y armados, fueron llevados ante el paso fronterizo con Bielorrusia, en un supuesto intento de cruce que recuerda a la crisis vivida en 2021 con los flujos de migrantes orquestados por Minsk.