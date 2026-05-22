Lituania detiene a 27 personas por la trama de contrabando a través de globos enviados desde Bielorrusia

Archivo - Policía de Lituania. - Europa Press/Contacto/Darius Mataitis - Archivo

MADRID 22 May. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Lituania han anunciado la detención de 27 personas en una operación durante los últimos días contra globos de contrabando de globos, una crisis que a finales de 2025 llevó al país a declarar el estado de emergencia a nivel nacional por una amenaza que atribuyó a maniobras desde Bielorrusia.

"Un total de 27 personas fueron detenidas en relación con el contrabando de globos especialmente adaptados por dos organizaciones criminales, la colaboración con otro Estado para actuar contra Lituania y otros delitos", ha informado la Policía lituana en un comunicado en el que ofrece detalles sobre una operación que ha transcurrido durante la semana con la coordinación entre la Policía Criminal de Lituania, la Fiscalía General y las Fiscalías de Distrito de Vilna y Kaunas.

Las autoridades lituanas han señalado que la operación se lanzó tras tareas de inteligencia criminal destinadas a frenar el contrabando realizado mediante globos aerostáticos y atribuye a los detenidos que formaron una asociación criminal "altamente clasificada" y "estrictamente controlada por los organizadores", a partir de grupos delictivos organizados que operaban por separado en Lituania y Bielorrusia.

El principal objetivo era obtener beneficio mediante el contrabando de cigarrillos, productos sujetos a impuestos especiales, "posiblemente con la intención de representar una amenaza para el Estado".

En el marco de la operación se investiga a un total de 49 sospechosos y se estima que el valor total de los bienes incautados a 4,2 millones de euros.

Entre los detenidos se encuentran trece agentes de Policía de distintas comisarias lituanas, ocho del distrito de Salcininkail, dos del condado de Vilna y tres más de la Guardia Fronteriza, sospechosos de haber abusado de sus cargos oficiales.

Otros cuatro detenidos, incluyendo un trabajador municipal, han sido acusados de los delitos de contrabando, disposición ilegal de productos sujetos a impuestos especiales y de ayudar a otro Estado a actuar contra la República de Lituania.