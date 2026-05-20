Lituania mantiene los refugios abiertos las 24 horas tras los incidentes con drones en su espacio aéreo

Archivo - Inga Ruginiene, primera ministra de Lituania. - Europa Press/Contacto/Bernd Elmenthaler - Archivo

MADRID 20 May. (EUROPA PRESS) -

La primera ministra de Lituania, Inga Ruginiene, ha dado orden a los gobiernos locales de mantener los refugios abiertos las 24 horas del día, después de los últimos incidentes con drones en varios países del Báltico, que ha provocado, por ejemplo, este miércoles la alerta roja en Vilna, la capital.

"Es fundamental garantizar que los municipios aseguren que todos los refugios sean accesibles y estén abiertos (...) y exigiremos que los refugios permanezcan abiertos las 24 horas del día durante este período delicado", ha comunicado en una rueda de prensa posterior a una reunión de la comisión de seguridad.

Ruginiene ha reconocido que el domingo no se informó a tiempo a la población de la presencia de uno de estos drones cargado con explosivos en la ciudad de Utena, así como de fallos en los sistemas de alerta. "Debemos informar al público con mayor frecuencia, incluso si solo se trata de una posibilidad", ha señalado.

"Una de las lecciones más importantes fue informar y alertar a la población. Con cada incidente, aprendemos algo nuevo y mejoramos nuestros sistemas en función de ello. No cabe duda de que la gente necesita recibir información clara y oportuna", ha incidido la primera ministra, según recoge la cadena LRT.

De igual manera, la dirigente lituana ha recordado los últimos incidentes con estos drones --de origen ucraniano, pero supuestamente desviados por Rusia-- en el espacio aéreo de la región, como en Estonia este martes, donde uno de ellos fue derribado por cazas de la misión de la OTAN en el Báltico.

Por su parte, Lituania desplegó este miércoles aviones de combate cuando se notificó la presencia de uno de estos drones en su espacio aéreo. En ese sentido, el ministro de Defensa, Robertas Kaunas, ha agradecido la rapidez con la que han actuado las Fuerzas Armadas, tal y "como se esperaba", ha dicho.

"Nos enfrentamos a una nueva realidad; esta es la situación; la guerra asola Europa. Esto también nos afecta, por lo que es crucial mantener la calma, saber con claridad dónde se encuentran los refugios y adónde dirigirse al recibir una señal de este tipo", ha alertado el ministro lituano de Defensa.