Lituania no descarta "acciones hostiles" de Rusia y refuerza la seguridad de sus centros estratégicos

Archivo - Bandera de Lituania. - Europa Press/Contacto/Attila Husejnow - Archivo

MADRID 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Lituania ha advertido este jueves de que prevé "acciones hostiles" de Rusia y por ello ha dado orden al Servicio de Seguridad para que refuerce las defensa de los centros estratégicos, sin descartar la posibilidad de participación de las Fuerzas Armadas en caso de que sea necesario.

"No se puede descartar que, para aumentar las tensiones en la región, Rusia esté planeando acciones hostiles o provocaciones contra instalaciones en los países bálticos", ha afirmado el ministro del Interior, Vladislav Kondratovich.

El Ministerio del Interior y el Servicio de Seguridad pondrán en marcha nuevas medidas para reforzar la seguridad de las principales infraestructuras críticas y de los centros estratégicos del país, en un momento en el que parecen haber aumentado los incidentes en el Báltico en relación a la guerra de Ucrania.

En los últimos tiempos ha sido una constante la presencia de drones ucranianos en el espacio aéreo de bálticos, o Finlandia, los cuales habrían sido desviados por Rusia. En Estonia, hace unas semanas, un caza rumano que participa en la misión de vigilancia aérea de la región que lidera la OTAN derribó uno de estos proyectiles.

Rusia denunció hace un mes que Letonia permitió a Ucrania utilizar su territorio para lanzar ataques con drones, un extremo negado por ambos. En ese sentido, la nota de este jueves de la cartera del Interior de Lituania ha incidido en que se trata de "acusaciones infundadas" para justificar posibles acciones en represalia.

"Esta retórica cada vez más agresiva pretende desviar la atención de los fracasos en el frente y afectar la determinación de los aliados de Ucrania de seguir brindándole apoyo", ha apuntado Interior en su comunicado.