Archivo - El ministro de Exteriores de Lituania, Kestutis Budrys - Yauhen Yerchak / Zuma Press / Europa Press

MADRID 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Exteriores de Lituania, Kestutis Budrys, ha hecho un llamamiento a que la Unión Europea (UE), de cuyo Consejo asumirá próximamente Vilna la Presidencia rotatoria, clasifique al servicio de Inteligencia de Rusia (GRU) "como organización terrorista".

"Queremos que el GRU, el servicio de inteligencia militar ruso, sea clasificado como organización terrorista en la UE, al igual que la Guardia Revolucionaria de Irán", ha declarado en una entrevista con el diario alemán 'Welt' en la que ha descrito al GRU como una entidad que "aterroriza a nuestras sociedades, a quienes toman las decisiones y a otros individuos".

Vinculando a este servicio ruso con casos en Lituania que no ha especificado pero sobre los que "tribunales lituanos ya han dictado sentencias", Budrys lo ha ligado también al ataque fallido contra el aeropuerto de Leipzig de septiembre en Alemania.

"Debemos dejar claro a Rusia que sus acciones contra nosotros ya no constituyen una 'guerra híbrida', sino más bien una 'guerra no convencional', y que, de este modo, podría superarse el umbral que activa el artículo 5 de la OTAN", ha espetado, citando así la sección que establece la obligatoriedad de un Estado miembro de la alianza atlantista a responder a un ataque contra un tercero.

Asimismo, el ministro lituano también ha expresado que en Vilna extrañan "una respuesta colectiva a las acciones de Rusia" por parte de los Veintisiete. "Hasta ahora, cada uno actúa por su cuenta, incluida Alemania", ha manifestado, aunque ha querido "elogiar expresamente el cierre del consulado (de Bonn) y la restricción de ciertas actividades rusas en Alemania".

"Necesitamos instrumentos comunes, especialmente sanciones", ha incidido, reclamando desde Bruselas medidas que permitan "demostrar a Rusia que sus acciones tienen un precio político: menores ingresos económicos procedentes de Europa y, al mismo tiempo, un mayor apoyo a Ucrania".

Así, Budrys ha reafirmado la postura de una Lituania que ha advertido en repetidas ocasiones sobre la creciente amenaza que suponen las operaciones de espionaje y sabotaje provenientes de Rusia. El país báltico, que comparte frontera con el exclave ruso de Kaliningrado y con Bielorrusia --aliada de Moscú--, se ha pronunciado asimismo de manera reiterada en defensa de Ucrania ante la invasión rusa.