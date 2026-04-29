Lituania y Polonia debatirán restablecer contactos a nivel político con Bielorrusia

Archivo - Alexander Lukashenko, presidente de Bielorrusia. - Europa Press/Contacto/Sergei Bobylev - Archivo

MADRID 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

La primera ministra de Lituania, Inga Ruginiene, ha adelantado este miércoles que debatirá con su homólogo polaco, Donald Tusk, la posibilidad de restablecer contactos a nivel político con Bielorrusia, en el próximo encuentro que tienen previsto mantener en junio, tras el intercambio de presos entre Minsk y Varsovia.

Ruginiene ha explicado que por el momento no tiene más detalles, pero "habrá oportunidad de analizar" este asunto "con mayor profundidad" durante la reunión con Tusk en junio. No obstante, ha aclarado que Lituania tiene su "propia agenda".

"Vamos a actuar de acuerdo con nuestros objetivos", ha advertido la primera ministra, que recuerda que antes de cualquier acercamiento entre las partes, Bielorrusia ha de cumplir con una serie de exigencias. "No vemos ningún problema en organizar dicha reunión si se cumplen ciertas condiciones", ha dicho, recoge LRT.

Ruginiene hace alusión así a la devolución de todos los camiones lituanos que continúan varados en territorio bielorruso después del cierre de los pasos fronterizos y al cese de hostilidades en forma de lanzamiento de globos con contrabando y permisividad con la inmigración irregular.

En las últimas horas, Polonia y Bielorrusia acordaron intercambiar cinco presos cada uno, entre quienes se incluyó al periodista polaco Andrzej Poczobut y el arqueólogo ruso Alexander Butiagin.