Lituania reitera su apoyo a Ucrania contra el "terror ruso" tras el ataque a Kiev que daña su Embajada

Gitanas Nauseda, presidente de Lituania. - Europa Press/Contacto/Yauhen Yerchak

MADRID, 1 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades lituanas han reiterado su respaldo a Ucrania después de que esta pasada noche los nuevos ataques de las Fuerzas Armadas de Rusia sobre Kiev hayan dañado las instalaciones de su Embajada en la capital del país.

"Este es otro recordatorio de que el terror de Rusia no conoce límites. Y de que Ucrania está defendiendo no solo a su propio pueblo, sino la seguridad de toda Europa", ha manifestado el presidente de Lituania, Gitanas Nauseda, que ha destacado que no haya habida víctimas entre el personal de la misión diplomática.

Nauseda ha remarcado que Lituania se mantendrá firme junto al presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, y su pueblo, y ha reclamado a los socios de la OTAN que aumenten el apoyo "proporcionando sistemas de defensa aérea más modernos para salvar vidas", según se lee en un mensaje en redes sociales.

"A Ucrania se le deben dar los medios para proteger sus cielos, a su pueblo y nuestra libertad compartida", ha expresado el presidente Lituano, haciendo así suyas también las demandas de Zelenski, quien tras el ataque ha advertido de que se no han podido derribar los proyectiles rusos debido a la falta de armamento.

Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores, Kestutis Budrys, ha detallado que "los misiles impactaron a pocos metros de la Embajada" y que afortunadamente el personal que trabaja en las instalaciones no ha sufrido daños.

En consecuencia, ha anunciado que convocarán en la sede del Ministerio de Asuntos Exteriores al embajador ruso en Vilna. "La campaña de terror de Rusia contra Ucrania continúa sin límites. No hay señal alguna de tener verdadera voluntad de detenerla, buscar la paz o participar en negociaciones", ha denunciado.

"El objetivo del Kremlin sigue siendo el mismo: destrucción, muerte e intimidación. La respuesta es clara: aumentar la presión sobre Rusia mediante sanciones más fuertes y intensificar el apoyo a Ucrania", ha zanjado el ministro.

Las Fuerzas Armadas de Rusia han lanzado un nuevo ataque masivo sobre Kiev durante la pasada noche, que ha dejado hasta el momento nueve fallecidos y una treintena de heridos. Moscú ha argumentado que el objetivo del bombardeo han sido instalaciones en las que se fabrican componentes para misiles y arsenal ucraniano.