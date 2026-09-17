La llegada de migrantes a costas de Europa cae un 39% respecto a 2025, si bien las muertes siguen aumentando

Archivo - Un cayuco con 73 personas, antes de llegar al muelle de La Restinga, a 24 de octubre de 2025, en la isla de El Hierro, Islas Canarias (España) - Antonio Sempere - Europa Press - Archivo

MADRID, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La llegada de migrantes a las costas de Europa ha caído un 39% en lo que va de año respecto a los datos de este mismo periodo en 2025, con España como tercer país con más llegadas, según ha informado este jueves la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), que ha alertado de que, pese a ello, se han registrado cerca de 2.300 muertos, 300 más que el año pasado.

El organismo ha especificado que alrededor de 60.000 migrantes y refugiados han llegado a Europa por vía marítima en lo que va de 2026, un 395 menos respecto a los 98.040 registrados en este periodo de 2025, antes de recalcar que 2.292 personas han muerto o desaparecido al intentar completar la travesía, por encima de las 1.999 documentados en este periodo del año pasado, siendo las rutas del Mediterráneo y el Atlántico las más mortíferas del mundo.

"Estas cifras cuentan dos historias a la vez", ha subrayado la directora general de la OIM, Amy Pope. "Llegan a Europa menos personas por vía marítima que en estas mismas fechas el año pasado. Sin embargo, sigue habiendo un número alarmante de personas que mueren o desaparecen al intentar ponerse a salvo", ha argumentado, según un comunicado publicado por el organismo.

"Casi todas las muertes y desapariciones en el mar se pueden evitar. Las consecuencias perduran mucho tiempo después: los restos mortales quedan sin identificar, lo que obliga a las familias a buscar respuestas más allá de las fronteras, a menudo durante años", ha lamentado.

La OIM ha detallado que la mayor caída en las llegadas se ha registrado en la ruta del Mediterráneo central, que conecta el norte de África con Italia, donde las llegadas han descendido un 55%, pasando de 48.231 a 21.393 --si bien las muertes han pasado de 844 a 996--. Por detrás figuran Grecia, con 20.428 llegadas --respecto a las 25.427 de 2025-- y España, con 16.794 --por debajo de las 22.855 del año anterior--.

En el caso de Grecia, los fallecidos han pasado de 284 a 417, mientras que en las rutas hacia España se han registrado 879 fallecidos. Por otra parte, entre enero y mediados de septiembre han sido interceptados 17.067 migrantes en aguas del mar Mediterráneo y devueltos a Libia, según datos publicados por la Guardia Costera de Libia.

"Detrás de cada cifra hay un ser humano, una familia, una comunidad", ha reseñado Pope, que ha hecho hincapié en que "el aumento de las muertes, incluso cuando disminuyen las llegadas, demuestra que los migrantes emprenden travesías cada vez más peligrosas".

"Necesitamos una cooperación internacional sostenida que salve vidas, proteja a las personas en situación de movilidad, combata la trata y la explotación, y amplíe las vías seguras y regulares", ha defendido, en el marco del llamamiento de la OIM para esclarecer el paradero de los migrantes desaparecidos y apoyar a las familias afectadas, en consonancia con el Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular.