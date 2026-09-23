Llegan a la costa oriental de Cuba 17 migrantes haitianos tras una semana a la deriva

Archivo - Bandera de Cuba en La Habana, capital del país - Li Muzi / Xinhua News / Europa Press

MADRID 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un grupo de 17 personas migrantes haitianas, dos de ellas menores, han arribado a la costa de Santiago de Cuba, en el sureste de la isla, tras haber pasado una semana a la deriva antes de tocar tierra en Cuba, pese a que su destino final era Estados Unidos.

La embarcación, empujada hasta la playa Siboney por las condiciones marítimas y meteorológicas, portaba a 14 hombres, una mujer, una niña y un niño, según ha informado este martes en redes el jefe provincial de Operaciones y Socorro de la Cruz Roja en Santiago de Cuba, Aris Arias Batalla.

El mismo ha señalado, citando a los propios haitianos, que la embarcación "estuvo a la deriva durante siete días y las condiciones hidrometeorológicas lo arrojaron" al litoral cubano en la noche del lunes, si bien los migrantes han indicado que "su destino final sería las costas de Estados Unidos".

Al lugar de su llegada, además de la Cruz Roja Cubana, se desplazaron profesionales sanitarios --"sin haber detectado ningún síntoma o signos que ponga en riesgo o peligro inminente la salud de todos"--, de inmigración y de extranjería