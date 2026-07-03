Llegan a Uganda los primeros evacuados por la ola de violencia xenófoba en Sudáfrica

Ugandeses repatriados de Sudáfrica llegan al aeropuerto internacional de Entebbe a 3 de julio de 2026 - MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES DE UGANDA

MADRID 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los primeros nacionales ugandeses evacuados por la ola de violencia xenófoba que sacude Sudáfrica han llegado esta pasada madrugada al aeropuerto internacional de Entebbe en un vuelo con 273 personas a bordo, entre ellas 18 niños.

El pasado domingo, el presidente de Uganda, Yoweri Museveni, anunció la puesta en marcha de este programa de "repatriación voluntaria" dada la amenaza de violencia que grupos de "vigilantes" sudafricanos han declarado contra los aproximadamente 50.000 ugandeses que viven en el país vecino, en busca de una vida mejor en la economía más industrializada de todo el continente, a pesar de que su tasa nacional de desempleo es del 32%.

La crisis de paro ha convertido a los migrantes ugandeses en objetivo de estos grupos, que a principios de junio comenzaron a publicar ultimátums en redes sociales a la población ugandesa para que dejen el país antes de final de mes. La gota que colmó el vaso ocurrió el sábado, cuando una turba mató a palos a un migrante ugandés en el estado de KwaZulu-Natal, tras días de agresiones denunciadas en el estado de Cabo Oriental.

El presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, ha reconocido la gravedad de los hechos y asegurado que sus fuerzas de seguridad harán todo lo posible para identificar a estos grupos xenófobos.

El avión con los primeros repatriados ha llegado a las 02.00 horas (hora local) a Entebbe, acompañados del embajador y Alto Comisionado de Uganda en Sudáfrica, Paul Amuru, y recibidos por el ministro de Exteriores ugandés, Haruna Kyeyune Kasolo.