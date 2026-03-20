Londres confirma el uso de sus bases para "operaciones defensivas" de EEUU en el estrecho de Ormuz

El primer ministro británico, Keir Starmer - Europa Press/Contacto/Thomas Krych

MADRID 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno británico ha confirmado este viernes el uso de sus bases por parte de Estados Unidos para "operaciones defensivas" en el marco de los ataques de Irán a buques en el estrecho de Ormuz, en represalia por la ofensiva sorpresa de Washington e Israel contra territorio iraní el pasado 28 de febrero.

Así lo ha dicho la oficina del primer ministro, Keir Starmer, en un comunicado difundido al término de una reunión del gabinete al completo en el que confirma que "el acuerdo para que Estados Unidos utilice bases británicas en el marco de la autodefensa colectiva de la región incluye operaciones defensivas estadounidenses destinadas a neutralizar las instalaciones y capacidades de misiles que se están utilizando para atacar buques en el estrecho de Ormuz".

En esta línea, Londres ha anunciado que "está colaborando estrechamente con socios internacionales para desarrollar un plan viable que salvaguarde el transporte marítimo internacional" en el estrecho, clave para la economía mundial, dado que por él pasaba, antes de la ofensiva, alrededor del 25% del comercio del petróleo por vía marítima.

El Gobierno de Starmer ha condenado la "ampliación de los objetivos" de Teherán al incluir el transporte marítimo. "Los ataques imprudentes de Irán, incluidos los dirigidos contra buques (...) británicos y contra buques de nuestros aliados cercanos y socios del Golfo, corren el riesgo de sumir aún más a la región en una crisis y de agravar el impacto económico que se está sintiendo en Reino Unido y en todo el mundo", ha agregado.

Con todo, ha defendido "la necesidad de una desescalada urgente y una pronta resolución de la guerra", que supera ya los 20 días, desde que Israel y Estados Unidos mataran al líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, y otros altos cargos en un bombardeo sobre Teherán.

Este mismo viernes, el ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, ha acusado a Reino Unido de "participar en la agresión" lanzada por Israel y Estados Unidos contra su país al dar autorización al Ejército estadounidense para usar sus bases en el marco del conflicto en Oriente Próximo.

Las autoridades iraníes han confirmado en su último balance más de 1.200 muertos por la ofensiva de Israel y Estados Unidos, si bien la organización no gubernamental Human Rights Activists in Iran, con sede en Estados Unidos, elevó el domingo a más de 3.000 los fallecidos, en su mayoría civiles.