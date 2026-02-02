Londres sanciona a una decena de personas, entre ellos el ministro del Interior de Irán, por violar los Derechos Humanos

Archivo - Bandera del Reino Unido con el Big Ben de fondo, en Londres. - MICHAEL KAPPELER/DPA - Archivo

MADRID 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Reino Unido han anunciado este lunes la imposición de un nuevo paquete de sanciones contra diez individuos, entre ellos el ministro del Interior de Irán, Eskandar Momeni, por la violación de Derechos Humanos y la "brutalidad" ejercida durante las protestas que han tenido lugar en el país de Oriente Próximo y que se han saldado con más de 6.800 muertos, según la ONG Human Rights Activists in Iran.

El Ministerio de Exteriores británico ha indicado en un comunicado que entre los sancionados también hay jefes de la Policía iraní, que habrían desempeñado un importante papel a la hora de ejercer la represión durante las manifestaciones contra el Gobierno, que comenzaron en diciembre.

Así, dos altos cargos de la Guardia Revolucionaria de Irán, un empresario iraní vinculado a la misma y dos jueces también se han visto afectados por estas medidas. "El pueblo de Irán ha mostrado un coraje extremo frente a la brutalidad y la represión durante las últimas semanas simplemente por el hecho de ejercer su derecho a protestar pacíficamente", ha aseverado la secretaria de Estado para Asuntos Exteriores, Yvette Cooper.

Es por ello que Londres ha mostrado "su compromiso" con la idea de "volver a imponer sanciones" contra Irán por estas cuestiones y ha advertido de la imposición de más medidas al respecto. "Con este paquete de sanciones, buscamos que las autoridades iraníes rindan cuentas por sus acciones", ha afirmado.

Estas medidas suponen la congelación de todos sus bienes e impiden la entrada en el país de todos los afectados a pesar de que las autoridades iraníes insisten en que las protestas derivaron en disturbios "propiciados desde el exterior por enemigos de Irán" entre los que estarían Estados Unidos e Israel, según las autoridades iraníes.