López Obrador asegura que no puede ponerse en cuarentena

MADRID, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha asegurado que desde que comenzó la crisis del coronavirus trabaja más horas que antes y ha señalado que, como los médicos, él tampoco puede cumplir ninguna medida de confinamiento porque tiene que seguir con su labor.

"Yo no me puedo poner en cuarentena, no me puedo aislar, como también los médicos, los integrantes del Ejército, de la Marina, los que abastecen el agua que consumimos", ha afirmado en su rueda de prensa diaria. "Nos tenemos que quedar cumpliendo con las recomendaciones", ha añadido, según el diario 'Milenio'.

El mandatario ha asegurado que la pandemia está bajo control en México, a pesar de que esta semana el país entró en la fase 2 al confirmar el contagio comunitario. Las autoridades mexicanas ya han confirmado más de medio millar de casos de coronavirus y más de una decena de fallecidos, según los balances actualizados por los distintos estados este viernes.

López Obrador, de 66 años, ha subrayado que las personas de mayor edad deben quedarse en casa y ha pedido a las empresas que autoricen para este colectivo permisos "con goce de sueldo y prestaciones" hasta el 19 de abril, siempre y cuando no desempeñen una labor esencial.

El presidente ha dicho que México cuenta con "lo básico" para hacer frente a un repunte de los casos, si bien ya ha avanzado que el Gobierno se ha movilizado para adquirir nuevos equipos. El Ministerio de Defensa ha abierto una convocatoria para contratar tanto personal médico como administrativo para reforzar la respuesta de las autoridades.