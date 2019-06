López Obrador asegura que podría vencer a EEUU en una guerra comercial pero alerta de que sería una victoria pírrica

Publicado 18/06/2019 4:29:55 CET

CIUDAD DE MÉXICO, 18 Jun. (Reuters/EP) -

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha asegurado que podría vencer a Estados Unidos en una guerra comercial, pero que no desea que esto suceda porque sería una victoria pírrica.

Las palabras de López Obrador han tenido lugar durante un evento militar en la capital del país, Ciudad de México, donde ha detallado los planes de desplegar miembros de la recién creada Guardia Nacional para reforzar la frontera con Guatemala en un intento por frenar el flujo migratorio en el marco de un acuerdo alcanzado con el presidente estadounidense, Donald Trump.

El dirigente mexicano ha indicado que el pacto es positivo porque aleja las amenazas de Trump de imponer aranceles a las exportaciones mexicanas si el Gobierno mexicano no ponía en marcha las medidas suficientes para reducir el flujo de solicitantes de asilo que se dirigen a Estados Unidos.

No obstante, López Obrador ha querido destacado que podría hacerse con la victoria en caso de que tuviera lugar un conflicto comercial entre ambas partes. "Vamos a obtener buenos resultados con el despliegue de la Guardia Nacional y eso nos aleja de la amenaza de una guerra comercial, una guerra que no es aconsejable porque podríamos ganarla, pero no queremos que eso suceda", ha manifestado.

En este sentido, ha asegurado que sería como "obtener una victoria pírrica en al que ganas pero muchas cosas se quedan en el terreno y quedas debilitado a pesar de la victoria".

El acuerdo al que llegaron las partes el pasado 7 de junio obliga a México a contener el número de migrantes centroamericanos de cara a los próximos 45 días. Si Trump determina que los esfuerzos del Gobierno mexicano son insuficientes podría considerar plantear de nuevo la imposición de medidas arancelarias.