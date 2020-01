López Obrador considera "propaganda" la amenaza del EZLN por un proyecto ferroviario

Publicado 02/01/2020 21:59:15 CET

CIUDAD DE MÉXICO, 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha considerado que la amenaza del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) por el desarrolo del Tren Maya lleva implícita "mucha propaganda y mucha carga ideológica" y ha alegado que el Gobierno "no le va a quitar la tierra a nadie".

El EZLN divulgó el miércoles un mensaje en el que se declaró "dispuesto a defender la tierra y la madre naturaleza, hasta morir si es preciso", para oponerse al plan que plantea ampliar la red ferroviaria por la península de Yucatán con el objetivo de unir los océanos Pacífico y Atlántico a través de cinco estados.

"No tienen toda la información, no se va a afectar en nada y se está respetando a las comunidades indígenas", ha alegado López Obrador, en una rueda de prensa en la que ha asegurado que el grupo insurgente "no se apega a la realidad". En este sentido, ha dicho lleva trabajando cuatro décadas "por los pobres y por los indígenas", según el diario 'Milenio'.

El mensaje del EZLN ha coincidido con el aniversario del movimiento contestatario en Chiapas, uno de los estados incluidos en el proyecto. Para el grupo, "sólo un inconsciente" puede obviar "todas las desgracias" que esos planes traen "para la gente y la naturaleza"".