López Obrador se reúne con contratistas tras cancelar las obras del nuevo aeropuerto en México

El presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, se ha reunido este miércoles con dos contratistas del cancelado nuevo aeropuerto en la capital, en un intento por calmar las turbulencias provocadas por su decisión, que desplomó los mercados y le enfrentó a la cúpula empresarial del país.

La reunión tiene lugar un día después de que el político nombrara una comisión para negociar con contratistas e inversores del proyecto de 13.000 millones de dólares que parará su construcción cuando asuma en diciembre.

"Nos fue muy bien", ha dicho tras el encuentro Alberto Pérez Jácome, director de la constructora Hermes Infraestructura. "Estamos confiados en que se va actuar conforme a derecho", ha agregado.

Por su parte, Guadalupe Phillips, directora general de la constructora Empresas ICA, ha manifestado que, pese a la cancelación, la compañía está abierta a la posibilidad de pujar por nuevos contratos durante la gestión de López Obrador.

"Vamos a trabajar en todos los proyectos de infraestructura que sean del interés del nuevo gobierno y estaremos listos para poner nuestro granito de arena", ha sostenido.

López Obrador anunció el lunes que su Gobierno acatará los resultados de una controvertida consulta popular de no seguir con las obras del nuevo aeropuerto de Ciudad de México, un plebiscito que recibió duras críticas por no haber sido organizado por el árbitro electoral y fue tildado por opositores y empresarios como no vinculante y carente de base legal.

López Obrador dijo que es "probable" que inversores que participaron en el proyecto del Nuevo Aeropuerto Internacional de Ciudad de México (NAICM) entren en un plan para reacondicionar dos terminales aéreas y construir dos pistas nuevas en una base militar.

La decisión de cancelar la multimillonaria obra, que fue criticada por el futuro presidente desde su campaña, provocó una fuerte caída en la bolsa mexicana así como del peso, que cedía más del tres por ciento el lunes, en su peor jornada desde el triunfo de Donald Trump en las elecciones de Estados Unidos en noviembre del 2016.

Pero AMLO, como se le conoce popularmente al presidente electo y quien asumirá el cargo el 1 de diciembre, ha desestimado la reacción de los mercados al calificarla de normal y poco significativa.

Por su parte, el actual mandatario, Enrique Peña Nieto, subrayó que el proyecto seguirá adelante durante lo que resta de su mandato y sostuvo que la cancelación anunciada tendrá lugar después de que López Obrador llegue al poder.

En este sentido, explicó que cancelar la construcción del aeropuerto probablemente requerirá tender que pagar por adelantado los bonos emitidos para su financiación, lo que haría necesario disponer de recursos fiscales adicionales.