Lukashenko afirma que las tierras raras son un tema "urgente" y anuncia que Bielorrusia "excavará"

MADRID 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Bielorrusia ha destacado este martes que a la luz de los nuevos acontecimientos la cuestión de las tierras raras es "urgente" y ha anunciado que se pondrán a excavar de manera inmediata. "¿Quizás nosotros tengamos tantos minerales como otros?", se ha preguntado.

"Ahora todo el mundo habla sobre los minerales de las tierras raras. Dicen que en nuestros yacimientos hay tierras raras", ha dicho el presidente bielorruso, que si bien ha reconocido que deben explorar en otras áreas como, como el petróleo o el gas, han de ponerse a excavar cuanto antes.

"Ya he encomendado la tarea al ministerio correspondiente (...) Este es el futuro. Tenemos que excavar, tenemos que ver qué hay en el suelo", ha remarcado Lukashenko, según recoge la agencia estatal de noticias Belta.

Lukashenko ha señalado que sólo el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, parece ser consciente de la relevancia de estos recursos, después de que haya sido el único que haya incluido de manera pública esta cuestión en la crisis ucraniana.

Las tierras raras son un conjunto de 17 elementos químicos, esenciales para la tecnología moderna y los procesos de transición ecológica --con la paradoja de que Trump siempre se ha declarado partidario de las energías fósiles--, y cuyo control implica una importante ventaja económica y geopolítica.

El fallido encuentro del pasado viernes en la Casa Blanca entre Trump y el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, tenía como principal razón de ser la firma de un acuerdo sobre la explotación de estos recursos, de los que Ucrania cuenta con importantes reservas.

No obstante, no están claras las condiciones y los detalles de un acuerdo al que Kiev se opuso en un primer momento ya que no incluía garantías de seguridad y que ahora podría haber sido la antesala de una futura negociación entre Rusia y Ucrania tres años después del inicio de esta parte del conflicto, que se remonta a 2014.