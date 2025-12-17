Lukashenko afirma que Ucrania "desaparecerá del mapa" si la guerra continúa

Archivo - El presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko - PRESIDENCIA DE BIELORRUSIA - Archivo

MADRID, 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, ha afirmado este miércoles que Ucrania "desaparecerá del mapa y dejará de existir" si la invasión rusa sigue adelante y ha propuesto "detener los enfrentamientos" para "iniciar las conversaciones" y lograr la paz.

"Si Ucrania cree que puede vencer a Rusia y está dispuesta a seguir con la guerra... Bien, que lo haga. Desde mi punto de vista, y creo que (Donald) Trump comparte esta postura, si (Ucrania) continúa luchando así acabará desapareciendo del mapa y dejando de existir", ha apuntado.

En este sentido, ha lamentado que esta deriva podría provocar que Ucrania "deje de existir como Estado independiente" y ha indicado que "los detalles de las posibles conversaciones pueden abordarse durante meses e incluso años". "Lo importante es que se detengan los ataques", ha aseverado, según ha recogido el servicio de prensa de la Presidencia en Telegram.

Además, ha citado de ejemplo el tratado que existe entre Rusia y Japón, que "aunque nunca se ha concluido del todo, ha permitido a las partes cooperar durante décadas". "Tenemos que hacer todo lo posible por evitar que Ucrania siga rearmándose y evitar que los estadounidenses les entreguen armamento junto a sus socios europeos", ha dicho.

Para ello, ha recordado los acuerdos de Minsk de 2015 y ha lamentado la "postura estúpida" de los países europeos en el pasado. "Ahora queda claro que no querían negociar la paz sino una futura guerra. Por aquel entonces se firmó un acuerdo pero esto terminó en nada. Recuerdo sugerir que Estados Unidos debía estar incluido, porque sin Estados Unidos no habrá paz", ha lamentado.

"Si esos acuerdos de Minsk se hubieran puesto en marcha, la guerra nunca se hubiera desatado", ha apuntado, al tiempo que ha hecho hincapié en que son necesarias "ciertas garantías para que la paz dure para siempre", algo que "también interesa a Ucrania".

Asimismo, ha afirmado que Trump está "preparado para actuar como garante" de esta paz. "Todo está previsto, por lo que simplemente hay que acelerar los tiempos", ha puntualizado.