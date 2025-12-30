Lukashenko concede un indulto a 20 condenados por "extremismo" en Bielorrusia

Archivo - El presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko. - -/Kremlin/dpa - Archivo

MADRID 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, ha concedido este martes un indulto a 20 personas condenadas por "extremismo", según ha anunciado la Presidencia del país europeo, que ha agregado que todos ellos pidieron "un perdón" al mandatario tras "reconocer su culpabilidad".

La Presidencia ha manifestado en un breve comunicado que la medida beneficia a un total de 22 personas "20 de las cuales fueron condenadas por delitos de extremismo". "Entre los perdonados, 15 son mujeres y siete son hombres; once de ellos tenían hijos menores de edad", ha señalado.

"Todos ellos presentaron al jefe de Estado peticiones para un perdón, reconocieron su culpabilidad y se arrepintieron de sus acciones", ha manifestado, antes de destacar que la medida de Lukashenko se enmarca en "motivos humanitarios" y "el interés de sus familias", "además de tener en cuenta características positivas de los perdonados".

El presidente bielorruso ya promulgó a mediados de mes un indulto para más de 120 presos políticos, entre ellos el premio Nobel de la Paz Ales Bialiatski, después de que Estados Unidos levantara sus sanciones contra la exportación bielorrusa de mineral de potasa.

Asimismo, fueron liberados la música Maria Kalesnikava, una de las abanderadas del movimiento de protesta que emergió contra Lukashenko en las elecciones de 2020, que el presidente bielorruso ganó entre acusaciones generalizadas de fraude encabezadas por Estados Unidos; así como el candidato presidencial Viktor Babariko y el exvicepresidente de la Federación Internacional para los Derechos Humanos (FIDH) Valiantsin Stefanovich.