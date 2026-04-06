Lukashenko cree que la guerra de Irán ha mostrado a EEUU que "jamás" podrá derrotar a China

Archivo - El presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko. - Europa Press/Contacto/Russian Foreign Ministry's o

MADRID 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, ha asegurado este lunes que la guerra de Irán ha mostrado no solo la "vulnerabilidad" de Estados Unidos, sino también que "jamás" podrá derrotar a China.

"El principal enemigo, como siempre han dicho, es China, pero hoy Estados Unidos también ha comprendido que jamás podrá con los chinos", ha valorado durante un encuentro en Minsk con el secretario general de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva (OTSC), Taalatbek Masadikov, según recoge la agencia Belta.

Lukashenko ha señalado que Estados Unidos ha mostrado su "vulnerabilidad" ante "un país poderoso", como es Irán, "con grandes tradiciones", al que ningún otro puede derrotar gracias a su "muy compleja" situación geográfica, pero también a la predisposición de su gente "a morir por su tierra".

"Persia, ¿qué más se puede decir? Conocemos perfectamente la historia de este país. Por lo tanto, hay que terminar con esto", ha dicho Lukashenko, para quien la guerra de Irán también ha dejado claro las posturas de Occidente acerca de lo que considera democracia o Derechos Humanos.

"La posición de Estados Unidos y de Occidente ya está absolutamente expuesta (...) Trump expuso esta situación y ahora entendemos dónde están los 'Derechos Humanos', dónde la 'democracia' (...) Debemos sacar las conclusiones pertinentes de lo que ha ocurrido. Especialmente en lo relativo a Irán", ha valorado.

El pasado 28 de febrero Estados Unidos e Israel lanzaron un ataque sorpresa sobre Irán y su programa nuclear, mientras se desarrollaban conversaciones con la mediación de Omán, que ha dejado ya más de 2.000 muertos en la nación persa.

En las últimas semanas, el presidente Donald Trump ha intensificado las amenazas con borrar a Irán del mapa, incluyendo infraestructuras civiles como centrales eléctricas o platas desalinizadoras, si no reabre el estrecho de Ormuz, mientras continúan las operaciones para descabezar al régimen.