Lukashenko cuenta que se reunió con "representantes" de Zelenski y les trasladó la necesidad de entenderse

Alexander Lukashenko, presidente de Bielorrusia. - Europa Press/Contacto/Alexander Kazakov

MADRID 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, ha contado este jueves que se reunió con una delegación ucraniana en Minsk para abordar el aumento de las tensiones entre ambos países y que les trasladó la necesidad entenderse. "Si nos arrastran a la guerra, será una completamente diferente", ha dicho.

Lukashenko ha revelado que "recientemente" viajaron hasta la capital de su país "representantes" de su homólogo ucraniano, Volodimir Zelenski, a quienes afeó las últimas declaraciones de este, que parecen estar motivadas por su interés de "arrastrarles" a la guerra, ha dicho, según recoge la agencia de noticias Belta.

"Les dije directamente, 'muchachos, díganle a su presidente si cree que puede hablarnos así y luego arrastrarnos a la guerra', debe entender que la naturaleza de la guerra cambiará de inmediato. Será una guerra completamente diferente", ha recordado Lukashenko en un encuentro con el gobernador de Moscú, Andrei Vorobiov.

Lukashenko ha asegurado que desde Ucrania "lo entienden" y por ello ha animado a las partes a entenderse. "No hay necesidad de armar un escándalo, ni de gritar, ni de intentar golpear en la cara a nadie", ha dicho el líder bielorruso, quien ha defendido la "posición pacífica" de su país en todo este conflicto.

"No necesitamos la guerra. Tenemos suficiente territorio, suficiente economía y suficientes problemas. Así que, nada de confrontación. No hay necesidad de provocar disturbios aquí", ha señalado Lukashenko que no obstante, ha constatado que "en cualquier situación" su apoyo será siempre para Rusia.

En las últimas semanas la tensa relación entre ambos países ha escalado varios peldaños más, incluyendo amenazas entre las partes. Zelenski ha acusado a Bielorrusia de plegarse al belicismo de Rusia, algo que Lukashenko niega. Mientras, Moscú acusa a Kiev de querer inmiscuir a su aliado en el conflicto y ha advertido de que está dispuesto "a adoptar todas las medidas" para garantizar su seguridad.