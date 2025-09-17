Lukashenko habla de su posible salida del cargo: "Llevo mucho tiempo, las cosas se han calmado"

MADRID 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, ha vuelto a mencionar la posibilidad de dejar el cargo en un futuro no muy lejano y ha asegurado que él mismo está buscando un nuevo sucesor, que descarta pueda ser por ahora una mujer. "Llevo mucho tiempo en el poder, las cosas se han calmado", ha dicho.

Lukashenko ha reconocido que lleva "mucho tiempo" en el poder --concretamente desde 1994, tres años después de su salida de una Unión Soviética en disolución-- y que un nuevo jefe de Estado podría ser posible próximamente debido a que "las cosas se han calmado" y se ha logrado la unidad que el país necesitaba.

"Busco futuros presidentes, quiero verlos", ha dicho en un coloquio con un grupo de seguidores a los que ha asegurado que defiende el debate y que "la gente debe expresar abiertamente lo que piensa", pero "sin intentar romper las reglas", según recoge la agencia estatal de noticias Belta.

"Lleva tiempo que una persona nueva se convierta en presidente (...) Si no tienes madera de presidente por naturaleza, ni te molestes en venir a Bielorrusia", ha dicho un Lukashenko que no ve claro todavía que una mujer pueda asumir el cargo.

"Este es mi punto de vista. Soy un hombre que tiene un inmenso respeto por las mujeres. Las mujeres son el ejemplo perfecto de la naturaleza. Sin embargo, creo que no podemos arrojarlas a esta 'sartén caliente' a día de hoy", ha valorado.

"Si quieres ser un verdadero presidente, olvídate de que tienes una vida. Y mucho menos una personal; un presidente no puede tener eso", ha dicho en otro momento de la conversación, que ha concluido insistiendo en que el futuro presidente "debe ser un líder reconocido".