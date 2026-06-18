Lukashenko responsabiliza a Ucrania del ataque en Rusia contra un autobús de un equipo bielorruso de fútbol infantil

Archivo - El presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, en una imagen de archivo. - -/Belarusian Presidency/dpa - Archivo

MADRID, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, ha responsabilizado este jueves a las fuerzas ucranianas del ataque perpetrado el miércoles en Rusia contra un autobús en el viajaba un equipo bielorruso de fútbol infantil, un suceso que se saldó con una mujer muerta y varios niños heridos.

"No nos apresuramos con conclusiones, pero notamos claramente el hecho de que es un vehículo aéreo no tripulado de origen ucraniano", ha afirmado el jefe de Estado bielorruso, según informaciones recogidas por la agencia de noticias BelTA.

Así, ha afirmado que Minsk espera una respuesta "justa y honesta" por parte de las autoridades ucranianas sobre lo sucedido y ha tildado de "puro fascismo" lo sucedido, al tiempo que ha pedido un "castigo adecuado a los responsables de este ataque".

El miércoles, las autoridades de Rusia denunciaron que una mujer murió en el ataque, que achacó directamente a las fuerzas de Ucrania y tuvo lugar contra un autobús en el que viajaba un equipo bielorruso de fútbol infantil y que se dirigía a la ciudad de Gelendzhik, en la región rusa de Briansk, procedente de la bielorrusa Gómel.

El Gobierno ruso también condenó lo sucedido y calificó el ataque de "crimen abominable" perpetrado por "el régimen de Volodimir Zelenski que, pese a sus declaraciones hipócritas sobre el presunto compromiso con la defensa de los niños, los pone en peligro de manera consciente y sin duda alguna".