Lukashenko sugiere que podría dar asilo a Maduro si abandona Venezuela

Archivo - El presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, en una imagen de archivo. - -/Belarusian Presidency/dpa - Archivo

MADRID 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, ha sugerido este martes que podría dar asilo a su homólogo venezolano, Nicolás Maduro, en caso de que este tenga que abandonar Venezuela en el marco del aumento de la tensión por los ataques perpetrados por Estados Unidos contra embarcaciones en el Caribe.

Durante una entrevista con la cadena de televisión Newsmax, el mandatario ha indicado que está dispuesto a recibir al líder venezolano en caso de que sea necesario y ha descartado que Maduro sea "enemigo" de Bielorrusia. "Nunca ha sido un enemigo o adversario. Nunca. Si quiere venir a Bielorrusia, las puertas están abiertas para él", ha dicho.

"Esto, sin embargo, nunca se ha abordado", ha declarado, al tiempo que ha señalado que Maduro "no es el tipo de persona que lo dejaría todo para irse, para huir". "Es un hombre fuerte; es un chavista. Es como (el expresidente venezolano, Hugo) Chávez. Un hombre fuerte, decente, sano y con el que se puede hablar y negociar", ha apuntado.

Lukashenko ha afirmado, además, que está "al tanto" de que muchos consideran que Maduro podría abandonar el país caribeño para irse a Bielorrusia aunque esto "no se ha hablado", según ha insistido. "Francamente, hablamos más con los estadounidenses de Venezuela que con Maduro sobre su posible dimisión y otras acciones de este tipo. Es un hombre heroico", ha aclarado.

La propuesta llega en pleno aumento de la presión estadounidense sobre Venezuela y el creciente número de muertos en ataques contra supuestas narcolanchas a manos del Ejército de Estados Unidos en el mar Caribe y el Pacífico, unas operaciones que han hecho saltar las alarmas.