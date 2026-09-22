Lula critica la falta de liderazgo de la ONU y defiende de nuevo el multilateralismo para solventar las crisis

Luiz Inácio Lula da Silva, presidente de Brasil. - ONU

MADRID, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, ha lamentado este martes, ante la Asamblea General de Naciones Unidas, la falta de liderazgo y credibilidad de la organización para hacer frente a un periodo marcado por numerosos conflictos y crisis internacionales, reafirmando una vez más su apuesta por el multilateralismo.

"La ONU está fallando en una de sus principales misiones, la de librar a la humanidad del flagelo de la guerra. Su credibilidad nunca estuvo tan baja, su capacidad para proteger a los más vulnerables nunca fue tan pequeña", ha expresado en la apertura de la 81 edición de la Asamblea General.

Lula ha dirigido nuevamente sus críticas hacia el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y el derecho a veto de unos pocos. "Ese vicio confirió a las grandes potencias el privilegio de la insensatez", ha valorado el líder brasileño.

"Somos todos rehenes del inmovilismo de un Consejo de Seguridad que no cumple con su papel", ha denunciado Lula da Silva, quien ha censurado que se estén destinando "miles de millones de dólares" para una nueva carrera armamentística a medida que los conflictos regionales adquieren "proporciones globales".

El presidente brasileño ha apelado a la "responsabilidad" de aquellos líderes de cuyas decisiones dependen en gran medida el orden mundial y ha advertido de que "la guerra no es la continuación de la política", sino el "fracaso" de la misma.

En ese sentido, Lula ha apostado nuevamente por un mundo en el que se concilien los intereses nacionales con los del resto de la humanidad y, aludiendo a sí mismo, ha incidido en que esto no es "idealismo", sino la convicción de un obrero metalúrgico que luchó contra la dictadura y elegido democráticamente tres veces.

"Estamos llamados a elegir entre multilateralismo o unilateralismo, entre democracia o extremismo, soberanía o subordinación. Son elecciones que requieren coraje, voluntad política y claridad", ha dicho.

Lula ha hecho un repaso por algunos de los principales conflictos que continúan vigentes, como el "genocidio ejecutado por el Gobierno de (Benjamin) Netanyahu" contra civiles palestinos y ha afeado de forma velada a Estados Unidos por la "persecución" al Tribunal Penal Internacional (TPI) y sus jueces, pues favorece a que los crímenes que se están cometiendo en la Franja de Gaza y Cisjordania quedan impunes.

Asimismo, ha defendido una salida negociada a la guerra entre Rusia y Ucrania, que se ha convertido después de casi cinco años en un "drama humanitario que continúa segando vidas". Todos sabemos que no habrá vencedores en el campo de batalla. La diplomacia es la única opción", ha dicho.

AMÉRICA LATINA

De igual manera, ha reivindicado la independencia y soberanía de su país frente a la influencia de Estados Unidos en la región. "Brasil no es el patio de atrás de nadie", ha incidido Lula da Silva, quien ha defendido una relación entre iguales, con una agenda común que fomente el desarrollo entre las naciones.

"Las diferencia ideológicas no tienen que ser obstáculo para una mayor integración entre vecinos", ha apostado el líder brasileño, que ha puesto también de relieve los peligros a los que se enfrenta la democracia, entre ellos la injerencia de potencias extranjeras, o el "chantaje" arancelario.

Así, Lula ha hecho mención a la necesidad de que el pueblo venezolano pueda elegir su "propio destino" en unas futuras elecciones tras la captura del presidente Nicolás Maduro el pasado enero y ha afeado a la Nicaragua del matrimonio de Daniel Ortega y Rosario Murillo la persecución de la oposición.

Lula también ha puesto el foco en la lucha contra el crimen organizado, la desinformación, el mal uso de las nuevas tecnologías, entre ellas la inteligencia artificial, así como contra quienes niegan el cambio climático, cuyos "efectos "golpearan principalmente a los más vulnerables".