Lula da Silva compara a Bolsonaro con Hitler y dice que Brasil vive una "disputa entre fascistas y democracia"

El expresidente brasileño avanza que en marzo anunciara si presenta una candidatura para las presidenciales de 2022

MADRID, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El expresidente de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva ha comparado este jueves a Jair Bolsonaro con Adolf Hitler y Benito Mussolini, y ha señalado que el país vive actualmente una tensa situación política que va más allá de izquierda contra derecha, "es una disputa entre fascistas y democracia".

"Lo que está pasando en Brasil no es una disputa entre derecha e izquierda, es entre fascistas y democracia. Bolsonaro no es de derechas. Tiene que ser analizarlo más como Hitler y Mussolini que como un tipo de derechas", ha afirmado Lula.

"El no piensa. No construye un pensamiento, solo crea bobadas. Cualquiera puede ver que no dice una frase entera que diga algo que merezca la pena, todo son bobadas (...). No tiene tres minutos de argumento serio, su vida es una 'fake news'", ha dicho Lula en una entrevista para el portal de noticias UOL.

"La izquierda son agrupaciones políticas más preocupadas en cuestiones sociales, con el desarrollo de oportunidades para los más oprimidos", mientras que la derecha son esos sectores conservadores, que quieren seguir siendo más ricos en detrimento de la sociedad", ha definido Lula, quien reconoce que las fuerzas progresistas perdieron el "debata ideológico" frente a Bolsonaro en las elecciones pasadas.

Estas palabras de Lula son las más contundentes que en los últimos meses le ha dedicado al ahora presidente de Brasil, quien, por su parte, se ha mostrado bastante prolífico en sus diatribas contra el líder del PT después de que la Justicia le devolviera sus derechos políticos tras anular sus condenas.

La posibilidad de que Lula pueda presentarse a las presidenciales de 2022 ha sobrevolado desde entonces la actualidad política brasileña, con las encuestas colocando con claro favorito al expresidente. Sin embargo, este jueves ha adelantado que decidirá en marzo si presenta o no una candidatura.

"Todavía no soy candidato, solo lo decidiré en marzo. Sé que es difícil creer que alguien que ocupa el primer lugar en las encuestas no sea un candidato, pero no lo soy por una simple razón. Primero, porque no quiero ser candidato por mí mismo. Necesito construir una candidatura que venga de abajo hacia arriba", ha explicado.