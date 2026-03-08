El M23 anuncia la entrega al CICR de más de 5.000 militares congoleños capturados

Archivo - Milicianos del M23 se retiran de la ciudad congoleña de Uvira - Europa Press/Contacto/Xin Huashefa - Archivo

MADRID 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

El grupo rebelde congoleño Movimiento 23 de Marzo (M23) ha anunciado este domingo la entrega esta semana que ha entregado a responsables del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) a más de 5.000 militares congoleños capturados durante el violento conflicto que enfrenta a ambos bandos desde hace años en el este del país.

Según un comunicado publicado por el brazo político del M23, la Alianza del Río Congo (AFC) y a falta de confirmación oficial del CICR, los militares fueron entregados el pasado lunes en una ceremonia realizada en Rugambo, en la provincia de Kivu Norte.

"Con este gesto humanitario, la AFC/M23 reafirma su compromiso de respetar las obligaciones asumidas en el marco de las medidas de fomento de la confianza y de contribuir a la disminución de las tensiones, de conformidad con los principios del derecho internacional humanitario", manifesta en un comunicado publicado en redes sociales.

La AFC denuncia no obstante que estos gestos no están siendo correspondidos por el Gobierno congoleño, que "sigue negándose a liberar a nuestros compañeros y a otras personas detenidas arbitrariamente y arrestadas ilegalmente simplemente por su apariencia".

Cabe recordar que el M23 acusó el 25 de febrero al Ejército de lanzar una "ofensiva a gran escala" en el este del país, incluidos ataques contra "zonas densamente pobladas" a pesar del alto el fuego pactado el 13 de febrero a propuesta del presidente de Angola, Joao Lourenço.