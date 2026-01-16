Machado defiende "desmantelar la estructura de terror" en Venezuela antes de celebrar elecciones

La opositora venezolana María Corina Machado - Europa Press/Contacto/Andrew Thomas

La opositora venezolana María Corina Machado ha enumerado este viernes sus prioridades para el futuro de Venezuela tras la captura del presidente del país latinoamericano, Nicolás Maduro, en un ataque estadounidense a principios de mes, defendiendo el desmantelamiento de "la estructura de terror" antes de la celebración de elecciones.

"El proceso tiene varias fases y ahora estamos en una fase compleja. El régimen tiene que desmantelarse. Una de las prioridades para los próximos días es desmantelar la estructura de terror de la DGCIM (Dirección General de Contrainteligencia Militar) o la Casa Militar, que han cometido crímenes de lesa humanidad", ha defendido durante una rueda de prensa en el foro conservador de la Fundación Heritage.

Para Machado, "una vez que se haya cumplido" este objetivo, Venezuela podrá "avanzar con la reinstitucionalización". "Finalmente tendremos elecciones libres y justas. Y me refiero a gobernadores, alcaldes, la Asamblea Nacional. La voluntad del pueblo se tiene que expresar con libertad", ha añadido.

"Y se habla de prisioneros políticos, sus familias y acabar con la represión de raíz, porque no podemos hablar de transición mientras siga habiendo represión", ha resumido la Nobel de la Paz durante su intervención desde la capital estadounidense, Washington DC.

Asimismo, ha considerado que "este es un proceso irreversible": "Puede tomar un día más, puede tomar un día menos, puede haber alguna fase que no la habíamos previsto o que no nos gusta. Eso es verdad, es un proceso tremendamente complejo para desmontar una estructura que tiene 25 años", ha reconocido.

Sin embargo, ha expresado que no le cabe duda de que el presidente estadounidense, Donald Trump, con quien mantuvo una reunión privada en la víspera en la Casa Blanca, defiende "la democracia, la justicia, la libertad y el mandato del pueblo venezolano".

En cuanto a las críticas de que Estados Unidos ha priorizado el petróleo por encima de las solicitudes de la oposición venezolana, ha reiterado que Caracas ha "regalado" los recursos a Rusia, Irán y China, mientras que ha permitido a milicias armadas como Hezbolá o Hamás operar en territorio venezolano. "No me vengan a decir quién se está agarrando el petróleo en este momento", ha desestimado.

DELCY RODRÍGUEZ, "RESPONSABLE DIRECTA" DE LA REPRESIÓN

Machado ha aseverado que desde que la vicepresidenta de Maduro, Delcy Rodríguez, asumió el cargo de presidenta encargada de Venezuela, "lo que está haciendo es cumpliendo órdenes" y, por tanto, "no está cómoda" porque actúa ante la "amenaza real" de Washington tras el ataque del 3 de enero como "costo de quedarse en el poder".

No obstante, la opositora ha indicado que tanto la Justicia estadounidense como la internacional "tienen suficiente información" sobre Rodríguez, a quien ha acusado de ser la "responsable directa" de la represión en Venezuela y de esquivar las sanciones estadounidenses "para seguir haciendo transacciones financieras con países que son enemigos de Estados Unidos".

"Les recuerdo que no solamente es ideológicamente comunista y muy fanatizada, pero además ha sido como vicepresidenta quien ha supervisado y ejecutado todo el proceso de represión. Los centros de tortura están bajo su dirección y han estado bajo su dirección", ha afirmado.

Asimismo, ha confrontado su rol frente al de Rodríguez, la justicia frente a los cárteles, y el mandato del pueblo venezolano frente a "la estructura criminal que es el régimen". "Eso es lo que está en juego ahora mismo. Yo soy un miembro de un movimiento enorme de millones de venezolanos que están comprometidos con la libertad", ha aclarado.

Por último, Machado, que ha adelantado que en los próximos días mantendrá "varias reuniones" en Washington "y otras ciudades", ha prometido regresar a Venezuela "lo antes posible" y que aquellos venezolanos en la diáspora "puedan hacerlo" con ella "también".