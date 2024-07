Machado denuncia que hay "encapuchados armados" y policías venezolanos frente a la Embajada argentina

MADRID, 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

La líder de la oposición de Venezuela, María Corina Machado, ha denunciado este lunes que hay "encapuchados armados" y agentes de la Policía venezolana "a esta hora en las puertas de la Embajada Argentina", después de un aumento de la tensión retórica entre el Gobierno de Nicolás Maduro y el de Javier Milei.

"Antes de proceder a las preguntas de los periodistas, quiero hacer un anuncio. Nos están reportando que a esta hora (que) en las puertas de la Embajada de Argentina, hay encapuchados armados y aparentemente efectivos de la Policía Nacional Bolivariana. Yo le quiero pedir a los periodistas que al terminar aquí esta rueda de prensa, por favor se acerquen allá", ha declarado.

Asimismo, ha pedido a los vecinos de la zona "que acompañen a quienes están allí resguardados" y ha destacado que "su trabajo ha sido indispensable". "Los motorizados también, nuestros motorizados, tenemos que protegerlos", ha agregado, antes de concluir que "sería realmente un exabrupto violar el acuerdo a estas alturas".

En la víspera, el Gobierno de Venezuela denunció que las autoridades argentinas habían amenazado "con invadir" su legación diplomática en Buenos Aires, después de que la ministra de Seguridad argentina, Patricia Bullrich, dijera que esta frente a la sede "esperando los resultados de las elecciones junto a cientos de personas".

Durante la noche, Milei afirmó que no iba a reconocer "otro fraude" en Venezuela: "¡Dictador Maduro, afuera! Los venezolanos eligieron terminar con la dictadura comunista de Nicolás Maduro. Los datos anuncian una victoria aplastante de la oposición y el mundo aguarda que reconozca la derrota luego de años de socialismo, miseria, decadencia y muerte", manifestó.

Ante estas declaraciones, el ministro de Exteriores de Venezuela, Yvan Gil, reaccionó rápidamente: "Nazi nauseabundo, el pueblo argentino te pasará factura más temprano que tarde. Nuestra victoria aplastante es una señal inequívoca que nuestros pueblos derrotarán el fascismo que promueves", ha expresado.

Tras conocer los resultados anunciados por el Consejo Nacional Electoral (CNE), Maduro le calificó de "bicho cobarde" y aseguró que no le aguanta "un 'round'". "No al nazi fascista de Milei", agregó mientras que le tildó de "vendepatrias". "Tiene cara de monstruo, además. Es feo, estúpido. Eres un tronco de fascista. Ya este pueblo ha dicho no al capitalismo salvaje, no al fascismo, no a Milei, no al nazi fascista de Milei. Estamos dando un ejemplo al mundo", expresó.

Este lunes, Milei ha afirmado que los "insultos del dictador Maduro" para él "son halagos". "Ni él se cree la estafa electoral que festeja. La República Argentina tampoco. No reconocemos el fraude, llamamos a la comunidad internacional a unirse para restaurar el Estado de Derecho en Venezuela, y le recordamos al pueblo venezolano que las puertas de nuestra Patria están abiertas para todo hombre que elija vivir en libertad", ha manifestado.