Archivo - La líder opositora venezolana, María Corina Machado, durante un desayuno informativo organizado por Fórum Europa, en el Four Seasons, a 20 de abril de 2026, en Madrid (España). - Mateo Lanzuela - Europa Press - Archivo

MADRID 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La premio Nobel de la Paz y líder opositora en Venezuela, María Corina Machado, ha deseado este miércoles "todo el éxito" a Cayetana Álvarez de Toledo y al Partido Popular ante los "momentos decisivos" en España, y de cara al 29 de noviembre ha vinculado a la candidata 'popular' "a la decencia, la libertad y el orden constitucional".

En el marco de un desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum con la diputada del PP y 'número dos' por Madrid en las listas al Congreso, Machado ha intervenido con un mensaje grabado en el que ha ensalzado la figura de Álvarez de Toledo y enviado todos sus buenos propósitos a poco más de diez días de la cita electoral.

"En estos momentos decisivos que vive hoy España, quiero desearte todo el éxito del mundo, a ti y a quienes te acompañan, porque tu éxito será también el de la decencia, el de la libertad, el del orden constitucional y, en definitiva, el de toda una nación", ha afirmado la opositora venezolana.

Machado ha reivindicado el apoyo de Álvarez de Toledo a la causa de la oposición venezolana, incidiendo en que "la lucha de los cubanos, de los nicaragüenses y de los venezolanos es también hoy la lucha de los bolivianos, ecuatorianos, colombianos, mexicanos y españoles". "Es la lucha de quienes damos la cara para defender el derecho de cada persona a vivir en libertad bajo el imperio de la ley, y responsable de sus propias decisiones y actos", ha afirmado.

Sobre la lucha frente al 'chavismo', la dirigente de Vente Venezuela ha subrayado que "se libra ante quienes mienten y se encubren de mil maneras con el propósito último de lucrarse del trabajo ajeno".

"Los enemigos de la libertad son enemigos de la responsabilidad individual. Y a nadie le conviene más la ausencia de responsabilidad que al criminal", ha declarado Machado, insistiendo en que la lucha comienza por "reunir el coraje, la integridad y el talento que hacen falta para defender el bien, la verdad, la claridad y la decencia", algo que ha destacado de la figura de Álvarez de Toledo.

"Tu apego a la verdad es irrestricto, tu coraje es inmenso y tu claridad y tu integridad son absolutas", ha afirmado sobre la dirigente del PP, de la que ha destacado su amistad y cercanía.