Machado y González afirman que no forman parte de los diálogos entre el chavismo y parte de la oposición

Archivo - Los líderes opositores venezolanos María Corina Machado y Edmundo Gonzalez en una imagen de archivo - Jimmy Villalta / Zuma Press / ContactoPhoto

MADRID 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los líderes opositores venezolanos María Corina Machado y Edmundo González han manifestado este domingo que no forman parte de las reuniones entre sectores del oficialismo y la Asamblea Nacional de 2015 --gobierno reconocido por Estados Unidos hasta la captura del presidente Nicolás Maduro en una operación militar en enero del presente año--, al tiempo que han aseverado que no serán un "obstáculo" para las iniciativas que supongan "avances reales".

"Miembros de la Asamblea Nacional de 2015 y representantes del régimen han anunciado la creación de un mecanismo entre ambos en cuyo diseño, construcción y funcionamiento, no participamos", han sostenido ambos en un comunicado conjunto en el cual han defendido que corresponderá a quienes lo impulsan el informar al país sobre sus "objetivos, método y cronograma".

A renglón seguido, Machado y González han asegurado que no serán "obstáculo" a "ninguna iniciativa que produzca avances reales" para el país. No obstante, sí han avanzado que evaluarán a la misma con base en "logros concretos y verificables" en términos de "recuperación de las instituciones democráticas" o de la "liberación de todos los presos políticos".

También harán dichas evaluaciones, han agregado, tomando en consideración "garantías reales para todos los actores sin exclusiones, un cronograma electoral presidencial oportuno y el pleno respeto a la soberanía popular".

De este modo se han referido la nobel de la paz y el líder opositor al proceso que comenzará el próximo 1 de agosto entre la oposición y el Ejecutivo interino en Venezuela, dirigido por Delcy Rodríguez, en aras de la reconciliación.

Con relación a dicho proceso, la propia presidenta de la Asamblea Nacional de 2015, Dinorah Figuera, explicó que convocará a "todos los sectores democráticos a participar y aportar propuestas para enriquecer" una "hoja de ruta" que anunció previamente el Parlamento opositor de cara a la reconstrucción del país latinoamericano tras el doble terremoto del pasado 24 de junio.

Sosteniendo así que Venezuela "está devastada por más de un cuarto de siglo de un régimen que saqueó y reprimió al pueblo venezolano" y agregando que los terremotos "han incrementado cruelmente la devastación", Machado y González han reivindicado la necesidad de un "gobierno nuevo con autoridad moral y capacidad gerencial que responda a la gente, garantice la libertad y la dignidad y que devuelva a la República todas sus instituciones".

Finalmente, los opositores han insistido en que van a "volver a Venezuela" para "acompañar" al pueblo venezolano, "recorrer el país" y para "construir el Gran Acuerdo Nacional para la Reconstrucción de la República".