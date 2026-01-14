Macron alerta de "consecuencias en cascada inéditas" si se viola la soberanía de Dinamarca

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, durante la cumbre de la Coalición de Voluntarios celebrada en enero de 2026 en París (archivo) - Europa Press/Contacto/Alexis Sciard

MADRID, 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha alertado este miércoles de que una violación de la soberanía de Dinamarca supondría "consecuencias en cascada" que serían "inéditas", en medio de las exigencias y amenazas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para lograr la anexión de Groenlandia.

"No subestimamos las declaraciones sobre Groenlandia", ha dicho Macron durante una reunión del Consejo de Ministros, según ha desvelado la portavoz del Gobierno francés, Maud Bregeon. "Si la soberanía de un país europeo y aliado se viera afectada, las consecuencias en cascada serían inéditas", ha subrayado.

Así, el mandatario francés ha recalcado que "Francia sigue la situación con la máxima atención y circunscribirá su acción a la total solidaridad con Dinamarca y su soberanía", según ha recogido el diario 'Le Figaro', poco después de que Trump volviera a exigir la anexión de Groenlandia, que describe como "vital para la 'Cúpula Dorada'", un escudo antimisiles similar a la 'Cúpula de Hierro' que tiene Israel.

"Estados Unidos necesita Groenlandia como parte de su seguridad nacional", ha indicado Trump en un mensaje en redes sociales, donde ha recalcado que "la OTAN sería mucho más formidable y efectiva con Groenlandia en manos de Estados Unidos", a pesar de que la isla es parte soberana de Dinamarca, ya miembro de la Alianza.

Este cruce de declaraciones llega horas antes de la cita en la Casa Blanca entre las delegaciones de Dinamarca, Groenlandia y Estados Unidos, que contará con la participación del vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, además del secretario de Estado, Marco Rubio.

De lado de Dinamarca, acudirán a la reunión el ministro de Exteriores, Lars Lokke Rasmussen, y la ministra groenlandesa de Exteriores, Vivian Motzfeldt. El objetivo del encuentro es poder abordar "cara a cara" las pretensiones estadounidense de hacerse con el control de la isla ártica, aseguró el jefe de la diplomacia danesa.