Von der Leyen revela "contacto permanente" con Dinamarca y afirma que "Groenlandia puede contar" con la UE

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen - Michael Kappeler/dpa

BRUSELAS, 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha detallado que está en "contacto permanente" con Dinamarca para conocer "cuáles son sus necesidades" en un momento en el que Estados Unidos reclama anexionarse Groenlandia, y también ha reivindicado que la isla del Ártico "puede contar" con la Unión Europea.

"Es importante que Groenlandia lo sepa. Y ellos lo saben, porque lo demostramos con hechos y no solo con palabras. Nosotros respetamos los deseos de su gente. Groenlandia puede contar con nosotros", ha asegurado este miércoles durante una rueda de prensa desde Bruselas, en la que ha vuelto a decir que solo los groenlandeses y los daneses pueden decidir sobre su propio futuro.

Von der Leyen también ha revelado que en estos instantes hay "un canal de comunicación constante" con los groelandeses, y también con el Gobierno de Dinamarca, con el fin de "escuchar cuáles son sus necesidades". "Mantenemos un contacto cercano con Dinamarca", ha añadido la conservadora alemana.

Ha recordado que desde hace más de un año --antes de que estallara esta crisis por las pretensiones de la Administración Donald Trump--, la UE ha aumentado sus inversiones en la isla perteneciente de manera autónoma a Dinamarca, y que además hay "una muy buena conexión" con los groenlandeses, como por ejemplo la apertura de una oficina de la Unión en Nuuk, la capital de Groenlandia, en 2025.

RECUERDA QUE GROENLANDIA ES PARTE DE LA OTAN

Al ser preguntada sobre si la Unión Europea estaría obligada a intervenir y dar apoyo a Groenlandia en el caso de que Estados Unidos lance una operación militar allí, bajo el artículo 42.7 de la UE, la jefa del Ejecutivo comunitario se ha limitado a responder que "no es una pregunta aplicable ahora".

Eso sí, ha recordado que "más allá de las especulaciones", Groenlandia "es parte de la OTAN" y, si se habla de seguridad en el Ártico, es uno de los "asuntos esenciales" para la Alianza Atlántica. También ha mencionado el lema de la alianza, que es 'uno para todos, todos para uno'.

"Así pues, la OTAN es una forma de integrar los diferentes intereses que existen allí. Pero el Ártico y la seguridad del Ártico también son cuestiones que interesan a la Unión Europea", ha agregado Von der Leyen.

El artículo 42.7 del Tratado de la Unión Europea --aprobado en Maastricht (Países Bajos) el 7 de febrero de 1992--, dicta que si un Estado miembro es objeto de una agresión armada en su territorio, los demás Estados miembros "le deberán ayuda y asistencia con todos los medios a su alcance, de conformidad con el artículo 51 de la Carta de Naciones Unidas".

Como recoge el Tratado de la Unión Europea, los "compromisos y la cooperación" deberán ajustarse a los ya adquiridos en el marco de la alianza militar de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) y que son, para los Estados miembros, "el fundamento de su defensa colectiva".

La única vez que fue activado este artículo fue en 2015, tras los ataques terroristas en París de la sala Bataclán, momento en que el Francia pidió asistencia de la Unión Europea. No obstante, existen dudas legales sobre si este artículo aplicaría en el caso de una agresión a Groenlandia, que si bien pertenece a Dinamarca, no forma parte de la Unión Europea.