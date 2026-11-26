El primer ministro de Grecia, Kyriákos Mitsotákis, charla con el presidente de Francia, Emmanuel Macron, durante las negociaciones del presupuesto europeo en la cumbre extraordinaria de noviembre. - FREDERIC SIERAKOWSKI / EUROPEAN COUNCIL

BRUSELAS 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha avisado este jueves al resto de líderes de la Unión Europea de que si no logran cerrar un acuerdo para el próximo presupuesto común en diciembre, él no se sentirá "política ni democráticamente en situación" de continuar las conversaciones en enero, por lo que Francia no podrá retomar las negociaciones hasta el segundo semestre de 2027, cuando se forme un nuevo gobierno tras las elecciones de abril y sin margen para que las nuevas cuentas de la Unión estén a tiempo para su entrada en vigor el 1 de enero de 2028.

"Si las condiciones para un buen acuerdo se dan en el Consejo Europeo de diciembre, lo cerraremos. Pero si se dan, no me parece posible continuar las discusiones más allá y se lo he recordado claramente a mis colegas: no estaré ni política ni democráticamente en situación (de negociar) después del 31 de diciembre", ha asegurado a la prensa en una comparecencia en Bruselas, en un receso de la cumbre especial que reúne a los jefes de Estado y de Gobierno para tratar de aliviar las fuertes diferencias sobre el presupuesto.

Macron, que ha dejado claro que para su Gobierno es una línea roja no perder ayudas de la Política Agraria Común (PAC), ha asegurado ser un socio constructivo que busca acercar posiciones para un equilibrio entre los 'frugales', que reclaman aún más recortes, y los que, como España o Italia, reclaman más ambición para proteger políticas tradicionales como la PAC y los fondos de cohesión.

En este contexto, y pese a haber defendido en otro momento de su comparecencia que será presidente en ejercicio hasta el 13 de mayo --en respuesta a las críticas de la candidata de la ultraderecha, Marine Le Pen, por presionar para un acuerdo antes de las elecciones--, Macron ha asegurado que a partir de enero el calendario estará "demasiado cerca de las elecciones presidenciales" como para implicarse en las negociaciones europeas.

El presidente del Consejo Europeo, António Costa, convocó la cumbre de este jueves en un intento por acercar posiciones y allanar el camino para un acuerdo en el Consejo Europeo formal de los días 17 y 18 de diciembre, consciente de que el calendario electoral en Francia y otros países como Italia y Polonia en 2027 podría complicar las conversaciones, pese a la urgencia de un acuerdo porque el Marco Financiero Plurianual (MFF, por sus siglas en inglés) deberá estar listo para el 1 de enero de 2028 (y hasta 2034).

Por ello, Macron presiona para cerrar las cuentas antes de que finalice el año o, asegura, el nuevo presupuesto no estará listo a tiempo; "Para ser muy claro, si no hay un acuerdo el 31 de diciembre, las discusiones se retomarán el segundo semestre del próximo año".

De este modo ha recalcado que Francia sólo podrá participar en conversaciones "técnicas" durante el primer semestre "pero sólo retomarán formalmente a partir del segundo semestre de 2027, evidentemente con mucho más presión y riesgo de necesitar un periodo de transición en el que se aplicarán el presupuesto en doceavos" y que para el inicio de 2028 no haya un presupuesto cerrado "completamente". "No creo que sea la solución preferida para Europa", ha remachado.

ALGUNOS PAÍSES NO SIENTEN LA PRESIÓN DEL CALENDARIO

Aunque la mayoría de líderes coinciden en la voluntad de alcanzar un acuerdo en diciembre, varios de ellos han dejado claro a su llegada Bruselas, sin embargo, que no sienten la presión del calendario y que primarán las negociaciones para un buen acuerdo que atender a plazos determinados; por ejemplo el mandatario sueco, Ulf Kristersson, quien ha dicho que es "un buen presupuesto es más importante que un presupuesto rápido".

También el primer ministro de Países Bajos, Rob Jetten, que insiste en recortes más drásticos al presupuesto y ve "inaceptable" la propuesta, ha asegurado que no le importa el calendario y que seguirá negociando si es necesario en enero, febrero o marzo en aras de un buen resultado. La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, que defiende por contra más ambición para agricultura y cohesión, ha dicho no tener prisa y avisado de que ve el acuerdo a "años luz".

La propuesta diseñada por el equipo de Costa para el ejercicio 2028-2034, plantea un recorte adicional de algo más del 10% sobe la propuesta de presupuesto inicial de la Comisión Europea, lo que rebaja el volumen total de las cuentas a 1,58 billones de euros frente a los 1,76 billones planteados de salida por Bruselas.

El documento --que concentra buena parte del ajuste en competitividad, seguridad y defensa y mantiene prácticamente sin cambios la Política Agraria Común (PAC) y los fondos de cohesión-- ha sido rechazada tanto por los 'frugales' como Países Bajos como por los que defienden el gasto en las políticas tradicionales, como España e Italia.