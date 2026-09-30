Macron carga contra la violencia en las protestas estudiantiles y denuncia que políticos la agiten

El presidente de la República Francesa, Emmanuel Macron, durante el Foro de Comercio e Inversión España-Francia, en el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, a 30 de septiembre de 2026, en MAdrid (España). - Fernando Sánchez - Europa Press

MADRID, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha cargado este miércoles contra la violencia en las protestas estudiantiles, al tiempo que ha denunciado que haya políticos en lugar de llamar a la calma agiten los altercados, en los que se han producido más de 400 detenidos.

En rueda de prensa desde Madrid, donde se ha reunido con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el mandatario francés ha dicho comprender "las angustias y la cólera" que existe entre los jóvenes debido a las incertidumbres geopolíticas, climáticas o tecnológicas, si bien ha incidido en que los debates "legítimos" tienen que darse de forma pacífica.

"Nada justifica la violencia y de ninguna manera que responsables políticos justifiquen e incentiven esa violencia", ha indicado, señalando que el debate promovido por los estudiantes "no debe de ninguna manera justificar la violencia".

De esta forma, ha señalado que cuando las protestas no sean pacíficas "habrá que pedir que respondan ante la justicia". "Hubo quien atacó a la prensa y a las fuerzas del orden. Esto de ninguna manera puede aceptarse. Porque la enseñanza, las escuelas, los institutos tienen que estar abiertos, pero no para la violencia", ha incidido.

Macron ha señalado, en un mensaje a la oposición que ha alentado las protestas, que como autoridades electas "tienen una función que cumplir" y deben enmarcarse en el marco organizado democráticamente y no "agitar o suscitar temores" sino llamar a la calma.

Este mensaje llega en pleno cruce de declaraciones con el líder de Francia Insumisa, Jean-Luc Mélenchon, quien ha mostrado un apoyo acérrimo a las protestas y denunciado que el Elíseo haya ordenado cargas policiales contra los manifestantes, en medio de las críticas sobre sí respalda las acciones violentas de los estudiantes.

ACUSACIONES DE ANTISEMITISMO CONTRA BARDELLA

Asimismo, preguntado sobre el escándalo surgido en Francia tras revelarse unos supuestos mensajes antisemitas del dirigente de Agrupación Nacional, Jordan Bardella, cuando tenía 17 y 18 años, asunto que la ultraderecha francesa ha catalogado de intento de "asesinato político", Macron ha incidido en que la lucha contra el antisemitismo "es una de las prioridades" de la República francesa.

"Nunca vamos a aceptar declaraciones antisemitas, creo que esas palabras que han sido citadas son gravísimas, inaceptables, y que no hay que hacer comentarios, simplemente condenarlas, porque esto no se corresponde con la República", ha subrayado.

En todo caso, el presidente galo ha recalcado que la situación implica que los responsables deben dar explicaciones y aclarar cuál es su línea política. "La violencia siempre lleva a más violencia, incluso cuando es una violencia metafórica. Lo que tiene que ir de la par de un debate democrático es el respeto", ha dicho.

En este sentido, y ligándolo con las elecciones presidenciales de 2027, Macron ha señalado que los franceses en unos meses tendrán que acudir a las urnas y "decidirán su futuro" y habrá que ver "cuáles son las responsabilidades de cada uno".