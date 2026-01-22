Macron celebra la "vuelta a la calma" con Trump y defiende que ante las amenazas, la UE "se hace respetar"

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, hace declaraciones a la prensa a su llegada a la cumbre extraordinaria que se celebra este jueves en Bruselas. - Michael Kappeler/dpa

BRUSELAS 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha celebrado este jueves la "vuelta a la calma" después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, haya retirado la amenaza de nuevos aranceles contra los países europeos que participaron en maniobras militares en Groenlandia; un giro que a ojos del mandatario galo demuestra que cuando la Unión Europea recibe amenazas "se hace respetar".

"Después de empezar la semana con amenazas de invasión y arancelarias, hemos vuelto a una situación que me parece mucho más aceptable, aunque seguiremos vigilantes", ha dicho Macron a la prensa en Bruselas, a su llegada a la cumbre extraordinaria de jefes de Estado y de Gobierno de la UE convocada para coordinar la respuesta a Washington en la crisis abierta por Groenlandia.

En este contexto, el presidente francés ha afirmado que la conclusión de que Trump haya dado marcha atrás en su presión es que "cuando Europa reacciona de manera unida, usando los instrumentos de que dispone, se hace respetar".

"Simplemente esperamos que Francia sea respetada, que Europa sea respetada. Y cada vez que no lo sean, nos expresaremos y actuaremos con claridad", ha remachado, después de poner en valor la unidad de la Unión y su "previsibilidad" y del compromiso con "la paz, la estabilidad y un orden internacional tranquilo".

Después de que Trump anunciara el pasado sábado la imposición a partir del 1 de febrero de un 10% adicional de aranceles a los países señalados por su participación en ejercicios militares en Groenlandia, la mayoría de líderes europeos reaccionaron tachando de inaceptables las amenazas.

Además, los 27 iniciaron las discusiones entre capitales, pero también a nivel técnico y diplomático en Bruselas, para preparar sus represalias, desde la reactivación de aranceles sobre 93.000 millones de euros en compras a Estados Unidos hasta hacer uso del mecanismo anticoerción que permite sancionar a países terceros que ejercen presión económica sobre la UE.

En este contexto, Macron ha destacado que cuando la Unión o uno de sus miembros es "sometido a presión" de terceros es normal que el bloque responda con "solidaridad" y recurrir a los instrumentos de que dispone y "nos hagamos respetar".