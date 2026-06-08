Macron felicita a Pashinián por su "aplastante victoria" en las elecciones parlamentarias de Armenia

Archivo - El presidente de Francia, Emmanuel Macron. - Julien Mattia/Le Pictorium via Z / DPA - Archivo

MADRID 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha felicitado este lunes al primer ministro armenio, Nikol Pashinián, por la "aplastante victoria" de su partido, Contrato Civil, en las elecciones parlamentarias celebradas el domingo en el país y ha destacado la importancia de un "acercamiento" con Europa.

"Me alegra seguir trabajando a tu lado para reforzar nuestra cooperación en servicio de nuestros respectivos pueblos, para apoyar la paz y la soberanía de Armenia y propulsar un momento crucial de aproximación con los países europeos", ha afirmado el mandatario en un mensaje difundido en redes sociales.

Las elecciones del domingo han tenido lugar tras años de profunda agitación en Armenia desde que Pashinián llegó al poder después de las protestas de 2018 y su promesa de desmantelar el sistema oligárquico postsoviético. Ahora, Armenia --cuyo principal aliado en Europa es Francia-- parece haber apostado por un futuro europeo más alejado de la órbita rusa.

Los primeros resultados apuntan a que Contrato Civil se ha hecho con la victoria por delante de la alianza Armenia Fuerte del multimillonario ruso-armenio Samuel Karapetián con el 49,81% de los votos, respectivamente. El primer ministro ha hablado de "victoria histórica" y aboga por un acercamiento a la UE y normalizar relaciones con Turquía y Azerbaiyán.

"Seguiremos desarrollando relaciones con Rusia y otros Estados miembro de la Unión Económica Euroasática", ha argumentado, en plenas tensiones con Moscú por su distanciamiento con su hasta ahora histórico aliado y su realineamiento con la UE y Estados Unidos, un proceso que inició tras la derrota militar frente a Azerbaiyán en Nagorno Karabaj, que Bakú logró reintegrar en septiembre de 2023.