Macron invita a Egipto, Arabia Saudí, Qatar y Emiratos a participar en el G7 para tratar la guerra de Irán

Archivo - El presidente de Francia, Emmanuel Macron. - Julien Mattia/Le Pictorium via Z / DPA - Archivo

MADRID 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha anunciado este miércoles que ha invitado a líderes de Egipto, Arabia Saudí, Qatar y Emiratos Árabes Unidos a participar en una sesión del G7 que se celebrará en la ciudad francesa de Evian la próxima semana.

"Celebraremos una sesión de trabajo en la que nos reuniremos con el G7, Egipto, Arabia Saudí, Qatar y Emiratos Árabes Unidos para hablar sobre la guerra, la cuestión de Ormuz, las negociaciones sobre Irán y la energía, temas que tienen un impacto real en nuestras economías", ha explicado en declaraciones a la prensa.

Asimismo, el mandatario francés ha informado de que habrá otra reunión con su homólogo ucraniano, Volodimir Zelenski, para "restablecer la convergencia dentro del G7" en apoyo a Ucrania con respecto al apoyo a Kiev, las negociaciones de paz y una posible solución política del conflicto "a largo plazo".

Está previsto que los líderes del G7 --Estados Unidos, Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón y Reino Unido-- se reúnan en la fronteriza ciudad francesa de Evian, cercana a Ginebra, en territorio suizo, del 15 al 17 de junio.