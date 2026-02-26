Macron nombra a la expresidenta del Palacio de Versalles Catherine Pégard como nueva ministra de Cultura

Archivo - Vistas del parque del Palacio de Versalles, en Francia - Europa Press/Contacto/Gao Jing - Archivo

MADRID 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente francés, Emmanuel Macron, ha nombrado este jueves a la expresidenta del Palacio de Versalles Catherine Pégard como nueva ministra de Cultura en sustitución de Rachida Dati, que presentó su dimisión para centrarse en su carrera para la Alcaldía de París.

Pégard, de 71 años, comenzó su carrera como periodista y posteriormente se convirtió en asesora del expresidente Nicolas Sarkozy, quien la eligió en 2011 al frente del Palacio de Versalles pese a las críticas por su falta de experiencia en gestión administrativa y patrimonial.

La nueva ministra de Cultura fue reelegida nuevamente como presidenta del Palacio de Versalles en 2016 por el expresidente François Hollande y más tarde por el actual mandatario, Emmanuel Macron, quien en septiembre de 2025 la nombró asesora cultural.

Dati, cuyo mandato ha quedado empañado por el llamado 'robo del siglo' en el Museo del Louvre, presentó su dimisión en la víspera tres semanas antes de la primera vuelta de las elecciones municipales, prevista para el próximo 15 de marzo.

Macron también ha nombrado este jueves a Maud Bregeon como nueva ministra de Energía, si bien conservará su cargo de portavoz del Gobierno.