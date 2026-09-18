Macron ordena un plan para proteger a Francia de ataques contra infraestructuras críticas

Archivo - El presidente francés, Emmanuel Macron. - Julien Mattia/Le Pictorium via Z / DPA - Archivo

MADRID 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha confirmado que ha ordenado este viernes un plan para proteger a Francia de ataques contra infraestructuras críticas en suelo francés, en medio de la creciente "agresividad" de Rusia que ha "multiplicado los ataques contra los intereses europeos".

Según ha señalado, la reunión del comité de seguridad con el ministro del Interior, Laurent Nuñez, pidió al Gobierno que "preparara un plan para proteger las infraestructuras críticas", al igual que "los emplazamientos más sensibles de la base industrial y tecnológica de Defensa, frente a ataques con drones y ciberataques".

Este paso llega después de subrayar que los ataques híbridos de parte de Rusia van al alza en los últimos meses. "Desde este verano, Rusia ha multiplicado los ataques contra los intereses europeos. Quiero decir aquí que la naturaleza de la agresividad rusa y de sus amenazas en Europa está cambiando", ha señalado, tras poner de ejemplo el incidente en el aeropuerto de Leizpig que las autoridades alemanas achacaron a un intento de ataque ruso.

Macron ha incidido en que el país también sigue con el trabajo de mejora de la respuesta ante las injerencias extranjeras y los ciberataques. "Francia fue uno de los primeros países de Europa en organizarse en este ámbito, creando Viginum hace ya cinco años, desarrollando sus métodos y ayudando a Rumanía o Moldavia, por citar solo algunos ejemplos, cuando fueron objeto de ataques", ha expuesto.

Este paso llega en paralelo con los planes confirmados por Nuñez de que se trabajará a todos los niveles, tanto regionales como locales, para prepararse ante "amenazas híbridas".

Este es el principal resultado del comité de seguridad celebrado este jueves en Francia, tras el que Nuñez ha llamado a "cerrar filas" en toda la administración francesas. "El aumento de las amenazas híbridas en toda Europa: ataques cibernéticos, daños a nuestras infraestructuras críticas, actos de desestabilización, campañas de desinformación, nos obliga a cerrar filas", ha afirmado.