Macron pide que el alto el fuego entre EEUU e Irán incluya Líbano y dé paso a negociaciones de paz

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, en un acto en Corea del Sur durante un reciente viaje. - Jintak Han / Zuma Press / ContactoPhoto

MADRID 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha valorado como una "buena noticia" el alto el fuego pactado entre Estados Unidos e Irán, pidiendo eso sí que incluya Líbano, e insistiendo en que este acuerdo debe dar paso a negociaciones de paz.

"Lo hemos dicho desde el inicio de este conflicto, desde hace casi 40 días: es a través de la negociación como podremos aportar las garantías de seguridad necesarias para la estabilidad en toda la región", ha señalado el mandatario galo en declaraciones antes de la reunión del Consejo de Seguridad de Francia, en las que ha aplaudido el acuerdo y pedido que "en los próximos días y semanas" se respete "plenamente" en toda la región.

En todo caso, ha subrayado que es "una muy buena noticia" que en las primeras horas tras el acuerdo se esté respetando y ambas partes hayan cesado los ataques, poniendo así una pausa a la guerra iniciada el pasado 28 de febrero tras la ofensiva sorpresa de Estados Unidos e Israel contra Teherán.

Este paso permitirá que se celebren negociaciones, ha incidido Macron, recalcando que esa es la posición de Francia desde el principio.

SITUACIÓN EN ORMUZ Y LÍBANO

Respecto a la situación en el paso de Ormuz, aspecto clave del pacto alcanzado por Washington y Teherán, Macron ha valorado que Irán "está dispuesto" a "desbloquearlo". "Es una buena noticia, y llevamos varias semanas trabajando para movilizar a nuestros socios en Asia, en Europa y en la región", ha indicado, reivindicando el trabajo de Francia junto a un grupo de aliados para la planificación de una eventual misión "estrictamente defensiva" y "en coordinación con Irán" para facilitar el tránsito.

Sobre Líbano, país que sufre una ofensiva por parte de Israel en el contexto del conflicto en Oriente Próximo, el líder francés ha incidido en que atraviesa una situación "delicada" y ha reclamado que el pacto alcanzado a nivel general se extienda también a Líbano, algo que considera "indispensable".

"Tanto los ataques como la ocupación del sur de Líbano por parte de Israel, no pueden ser una respuesta a largo plazo, lo sabemos. Por eso, en este contexto, nuestro deseo es asegurarnos de que el alto el fuego incluya plenamente a Líbano", ha asegurado. Igualmente, ha pedido reactivar el mecanismo de coordinación que existe desde hace varios meses para supervisar junto a Estados Unidos el alto el fuego en Líbano.

Macron ha insistido en apoyar a las Fuerzas Armadas libanesas para que recuperen "plenamente" el control de su territorio y luchen eficazmente contra el partido-milicia chií Hezbolá.

También ha subrayado la necesidad de incluir a Irak en el acuerdo, "donde la situación sigue siendo muy volátil con la acción de milicias proiraníes". "Irak también debe estar incluido en el alto el fuego, y es importante poder construir, en colaboración con el primer ministro y las autoridades iraquíes, soluciones de paz duraderas", ha resumido.