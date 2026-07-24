Macron pide movilizarse al Ejército por los incendios, que han quemado más de 14.000 hectáreas en el suroeste de Francia

Bomberos intentan extinguir el incendio desatado en Gironda, en el sur de Francia - SERVICIO DE BOMBEROS Y RESCATE DE GIRONDA

MADRID, 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente francés, Emmanuel Macron, ha pedido este viernes a las Fuerzas Armadas "que se movilicen para brindar el máximo apoyo a la seguridad civil" tras una noche calificada de "casi apocalíptica" después de que más de 14.000 hectáreas se hayan calcinado en el departamento de Gironda, en el suroeste del país.

Según el Ministerio del Interior francés, al menos 141.000 personas han sido evacuadas desde la noche del miércoles debido a los incendios que asolan el suroeste de Francia: 110.000 en la región de Gironda y unas 31.000 en el departamento de Landas por las llamas, que se han extendido en Biscarrosse, otro foco que permanece activo.

El incendio de Lège-Cap Ferret que asola el norte de la cuenca de Arcachon avanza de forma implacable hacia el este, en dirección a Burdeos, debido a las fuertes rachas de viento. La prefecta de Nueva Aquitania y Gironda, Sophie Brocas, ha anunciado en una rueda de prensa nuevas evacuaciones, entre ellas las localidades de Saint-Hélène, de Salaunes y de zonas aledañas.

No obstante, el alcalde de Burdeos, Thomas Cazenave, ha explicado en declaraciones a la cadena BFM TV que "hay un persistente olor a humo", si bien el incendio por el momento "no está a las puertas" de la metrópoli.

El primer ministro, Sébastien Lecornu, tiene previsto presidir una reunión de crisis a las 22.00 horas (hora local), mientras que la Agencia Regional de Salud (ARS) ha activado el plan de emergencia en Gironda y Landas, con evacuaciones en residencias de ancianos y centros de personas con discapacidad.

Además del incendio de Gironda, hay otros focos activos en el país. Entre ellos preocupa el que ha quemado hasta 3.700 hectáreas en el departamento de Var, que ha obligado a evacuar a los residentes de zonas como Châteauvert y ha dejado confinados a los de Correns.