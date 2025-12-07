Macron promete al presidente de Nigeria que reforzará la cooperación bilateral frente a la violencia y los secuestros

Archivo - El presidente de Nigeria, Bola Tinubu - Bernd von Jutrczenka/dpa - Archivo

MADRID 7 Dic. (EUROPA PRESS) - El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha prometido a su homólogo nigeriano, Ahmed 'Bola' Tinubu, que reforzará la cooperación bilateral ante la ola de violencia y secuestros que padece desde hace años el país africano, especialmente en las regiones del norte.

"He hablado con el presidente Tinubu y le he trasladado la solidaridad de Francia con los desafíos de seguridad a los que se enfrenta su país, en particular la amenaza terrorista en el norte", ha manifestado.

El noreste de Nigeria ha sido durante años el epicentro de las actividades de Boko Haram y su escisión, Estado Islámico en África Occidental (ISWA), si bien la inseguridad se ha extendido a otras zonas del país africano --en ocasiones vinculadas a los raptos para obtener el pago de rescates--, haciendo saltar las alarmas sobre la posible expansión de redes y bandas criminales, con su consiguiente impacto sobre la población civil.

En este sentido "y a petición" del mandatario nigeriano, Francia "reforzará su asociación con las autoridades y su apoyo a las comunidades afectadas".

Macron ha terminado su mensaje, publicado en su cuenta de X, pidiendo a los aliados de ambos países que "estén a la altura porque nadie puede quedarse como un espectador" ante lo que ocurre en el país.