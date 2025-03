Macron ve los bombardeos de Israel contra Gaza como un "dramático retroceso" y pide el cese de los ataques

Insta a reanudar las conversaciones bajo el auspicio de Estados Unidos pero pide respaldar el plan propuesto por los países árabes

El rey de Jordania afirma que el papel de Europa es "fundamental" para "lograr una solución pacífica"

MADRID, 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha señalado este miércoles que los bombardeos perpetrados por el Ejército de Israel durante los últimos dos días contra la Franja de Gaza suponen un "dramático retroceso" y ha pedido "alto el fuego permanente" y la liberación de todos los rehenes secuestrados por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) durante los ataques del 7 de octubre de 2023.

Macron ha lamentado durante una rueda de prensa conjunta con el rey de Jordania, Abdalá II, la reanudación de los ataques contra el enclave palestino "a pesar de los esfuerzos" de los mediadores. Así, desde el palacio del Elíseo, ha aseverado que se trata de una situación "dramática" para los palestinos, que "vuelven a hacer frente al terror de los bombardeos".

"Es dramático también para los rehenes y sus familias, que siguen viviendo la pesadilla de tener que esperar con incertidumbre la liberación de aquellos a los que quieren más que a nada. Es dramático para toda la región, que trata de recuperarse de un año de guerra", ha lamentado, antes de afirmar que "la violencia debe cesar de inmediato y las negociaciones tienen que reanudarse bajo el auspicio de Estados Unidos, a quien debemos este primer alto el fuego".

En este sentido, ha indicado que Hamás "ya ha sido derrotado" y ha acusado al grupo armado palestino de haber generado "el mayor desastre para los palestinos desde el 48". "Ahora carecen de defensores", ha añadido Macron, que ha señalado que "no puede haber una solución militar" en Gaza. "No más colonización, no más anexiones", ha puntualizado. "El desplazamiento forzoso no soluciona el trauma que supuso el 7 de octubre", ha continuado.

"Simplemente tenemos que encontrar la forma de lograr una solución política, y esos elementos están ya sobre la mesa. En respuesta al plan para Gaza propuesto por (Donald) Trump, los líderes árabes presentaron el suyo, un plan que propone un marco creíble para la reconstrucción y que garantiza la seguridad y el establecimiento de una nueva gobernanza que no pasa por Hamás", ha sostenido.

En este sentido, ha destacado que esta propuesta podría contribuir a "consolidar el alto el fuego definitivo". "Debemos apoyar esta propuesta. Los franceses y los europeos estamos preparados para contribuir. Mañana hablaremos sobre esto en el Consejo Europeo, entre nosotros, y con el secretario general de la ONU", ha añadido.

"A medida que la guerra se reanuda, la situación en Cisjordania es más preocupante, y Siria está sufriendo un nuevo momento de convulsión. La región hace frente a un riesgo significativo de desestabilización", ha apuntado, no sin antes reafirmar que la cooperación entre Francia y Jordania es "ahora más esencial que nunca".

"La visita del rey de Jordania es una oportunidad para reforzar aún más esta colaboración a nivel militar, cultural, económico, arqueológico y humanitario", ha asegurado el presidente galo, que ha indicado que "siempre que la estabilidad de Jordania esté en peligro, Francia estará ahí para ayudar".

EL REY JORDANO ALERTA DE LA SITUACIÓN HUMANITARIA

Por su parte, el rey Abdalá II ha lamentado la "extremadamente peligrosa situación" en Gaza y ha advertido de que los bombardeos "aumentan la desolación en una situación humanitaria que era ya de por sí desastrosa".

"Pedimos a la comunidad internacional actuar de manera inmediata para volver al alto el fuego y reanudar la entrega de ayuda humanitaria", ha aclarado, al tiempo que ha denunciado el "bloqueo" por parte de Israel al suministro de agua y electricidad, que "pone en peligro la vida de una población extremadamente vulnerable". "Tenemos que enviar ayuda humanitaria a Gaza por todos los medios posibles, ya sea por mar o aire, y lograr la evacuación de niños heridos", ha añadido.

Asimismo, ha recordado que el "desplazamiento de los palestinos de Gaza y Cisjordania pone a toda la región en peligro". "Las amenazas contra los lugares sagrados de Jerusalén también acentúan esta desestabilización", ha subrayado el monarca, que ha instado a introducir una solución de dos Estados.

"Apreciamos el papel activo de Francia sobre este asunto. Europa tiene un papel fundamental a la hora de lograr una solución pacífica. Estamos agradecidos, como siempre, por vuestro apoyo. Tenemos el mismo objetivo, lograr un marco que permita preservar los derechos del pueblo palestino", ha destacado.