Magyar asume la jefatura del Gobierno húngaro entre felicitaciones de la UE

Peter Magyar, en el Parlamento húngaro, se encamina a su ceremonia de investidura, a 9 de mayo de 2026 - Europa Press/Contacto/David Balog

MADRID 9 May. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro de Hungría, Peter Magyar, ha asumido finalmente la jefatura del Gobierno este sábado en una ceremonia celebrada en Budapest y en medio de las felicitaciones de líderes de la UE en lo que se anticipa como una normalización de las relaciones con Bruselas tras años de tensiones con su predecesor, Viktor Orbán.

"Enhorabuena a Peter Magyar por asumir el cargo de primer ministro de Hungría", ha trasladado el presidente del Consejo Europeo, António Costa, en un mensaje publicado en redes sociales en el que ha destacado la "feliz coincidencia" entre la ceremonia y las celebraciones del Día de Europa que marca el nacimiento de la Comunidad Económica del Carbón y del Acero, germen de la Unión Europea.

El primer ministro ha prometido que su victoria en las elecciones de abril marcará una nueva etapa para el país. "Los húngaros nos han dado la autoridad para poner fin a décadas de estancamiento, para abrir un nuevo capítulo, y aprenderemos a vivir como una sola nación de nuevo", ha manifestado ante el Parlamento nacional.

Magyar también tiene previsto dirigirse a la multitud frente al Parlamento en Budapest para celebrar lo que el primer ministro electo ha denominado un retorno a la democracia liberal. La bandera de la Unión Europea ondeó de nuevo frente al edificio neogótico por primera vez en 12 años, marcando un cambio radical tras la política cada vez más prorrusa y antieuropea de Orbán desde su regreso al poder en 2010.

Con el apoyo de una supermayoría en el Parlamento, Magyar se ha comprometido a recuperar los activos estatales malversados y a desmantelar por completo el sistema político de Orbán. Además, ha dado a los leales a Orbán, incluyendo al presidente, al fiscal general y a los principales magistrados, un plazo hasta finales de mayo para dimitir.

Su tarea más urgente es desbloquear más de 20.000 millones de dólares en fondos de la UE, vitales para reactivar la economía húngara y crear margen en el presupuesto para cumplir promesas electorales clave, como aumentar el gasto en áreas históricamente desatendidas como la sanidad y la educación.

En este sentido, el nuevo gobierno planea modificar el presupuesto de este año tras una auditoría exhaustiva, según declaró el sábado a la prensa Andras Karman, el nuevo ministro de Finanzas. "Nos encontraremos en una situación muy difícil, pero saldremos adelante", afirmó, según el portal de noticias 444.hu.

Para desbloquear los fondos, incluidos casi 10.000 millones de euros (que expiran después de agosto, Magyar se ha comprometido a actuar con rapidez para fortalecer el Estado de derecho y combatir la corrupción generalizada. Ha declarado que su objetivo es firmar un nuevo acuerdo político con la UE antes de que finalice el mes, lo que allanaría el camino para la liberación de los fondos.

El florín húngaro se ha apreciado más de un 8 % frente al euro este año ante la expectativa de que los fondos de la UE vuelvan a fluir. La promesa de Hungría de encaminarla hacia la adopción del euro (algo a lo que Orbán se había opuesto rotundamente por considerarlo una pérdida de soberanía) también ha impulsado los activos húngaros.