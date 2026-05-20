Magyar realiza primer viaje como primer ministro a Polonia con la intención de revitalizar Visegrado

El nuevo primer ministro de Hungría, Péter Magyar, junto a su colega de Polonia, Donald Tusk, en su visita a Varsovia. - Europa Press/Contacto/Igor Jakubowski/Arenaakcji

MADRID 20 May. (EUROPA PRESS) -

El nuevo primer ministro de Hungría, Péter Magyar, ha realizado este miércoles su primer viaje al exterior a Polonia, en un intento de encauzar las relaciones con el país vecino y de revitalizar el denominado Grupo de Visegrado, que engloba desde 1991 a Eslovaquia, Hungría, Polonia y República Checa.

"Tienes amigos en Polonia, incluso seguidores políticos. Valoramos la valentía; esto es lo que siempre ha unido a húngaros y polacos: la convicción de que los asuntos importantes requieren coraje y determinación", ha asegurado el primer ministro polaco, Donald Tusk, quien ha acogido con los brazos abiertos a Magyar en Varsovia, primer destino que visita Magyar al frente del Ejecutivo húngaro.

Tusk ha tachado de "histórica" la victoria de Magyar en las urnas el pasado 12 de abril, poniendo fin a la era de Viktor Orbán, celebrando que supone "el regreso de Hungría a la democracia" y evidencia que "la democracia y el Estado de Derecho no son causas perdidas", recoge el diario polaco 'Wyborcza'.

De esta forma ha señalado la intención de cooperar con Budapest económica y políticamente para que "toda la región pueda ser autónoma y autosuficiente en materia de fuentes de energía", al tiempo que ha pedido consensuar posturas sobre la guerra en Ucrania. De esta forma, ha reconocido que las tensas relaciones con Orbán "perjudicaron las relaciones polaco-húngaras", pero en el fondo "nunca han existido malas relaciones entre polacos y húngaros".

Por su parte, Magyar, que inicia una visita de dos días que le llevará a Cracovia y Gdansk, aparte de la capital, Varsovia, ha reivindicado que con este viaje cumple su promesa de realizar la primera visita exterior a Polonia, en un gesto con el que busca restaurar los lazos con el país vecino tras el deterioro vivido en los últimos años.

REVITALIZAR EL GRUPO DE VISEGRADO

Asimismo, el dirigente húngaro ha incidido en la idea de revitalizar el Grupo de Visegrado, que tradicionalmente une a los países de Centroeuropa, miembros de la Unión Europea y que fueron parte de la órbita soviética, para que incluso se puedan adherir otras naciones.

"Estoy dispuesto a ampliar el Grupo de Visegrado para incluir a otros países, tal vez escandinavos, Austria, Croacia, Eslovenia, Rumanía o los de los Balcanes Occidentales", ha indicado para reiterar que "el corazón de Europa late en Europa Central y Oriental".

Ante su plan de elevar la influencia de esta región en el resto de Europa, ha invitado a Tusk a una próxima cumbre del grupo a finales de junio en Budapest. "También extenderé la invitación a los primeros ministros de Eslovaquia y República Checa. Espero que podamos reunirnos en Budapest", ha dicho.

El Grupo de Visegrado vive sus horas más bajas después de las divisiones generadas por la guerra en Ucrania, donde las posiciones de Orbán, más escoradas a Moscú, abrieron grietas con otros socios. Incluso líderes afines como el 'premier' eslovaco, Robert Fico, enfriaron sus relaciones con Orbán a raíz de leyes relativas a la minoría húngara en el país.