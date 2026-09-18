Malasia concede al ex primer ministro Najib Razak un indulto condicional que abre la puerta al arresto domiciliario

Archivo - El ex primer ministro de Malasia Najib Razak - Chong Voon Chung / Xinhua News / Europa Press

MADRID, 18 (EUROPA PRESS)

El ex primer ministro de Malasia Najib Razak ha recibido un indulto condicional que le permitirá continuar bajo arresto domiciliario el resto de su actual pena, después de que la Junta de Indultos de los Territorios Federales abordara su solicitud de clemencia en una reunión celebrada este viernes.

La División de Asuntos Jurídicos del Departamento del Primer Ministro ha comunicado que la decisión ha sido adoptada durante la 64ª reunión de la Junta de Indultos de los Territorios Federales, correspondiente a Kuala Lumpur, Labuan y Putrajaya. El perdón ha sido concedido por el rey, Yang di Pertuan Agong Sultan Ibrahim, con la condición de que Najib pague una multa de 50 millones de ringgit (algo más de diez millones y medio de euros).

De cumplirse ese requisito, podría permanecer bajo arresto domiciliario hasta el 23 de agosto de 2028, según ha informado la agencia oficial de noticias Bernama.

Najib, de 73 años, se encuentra actualmente en la prisión de Kajang cumpliendo una condena reducida de seis años por el caso de corrupción SRC International Sdn Bhd, vinculado al escándalo del fondo soberano 1MDB, por el que ingresó en prisión en agosto de 2022, después de que el Tribunal Federal rechazara su último recurso.

La pena original era de doce años de prisión y una multa de 210 millones de ringgit, pero la anterior Junta de Indultos decidió en febrero de 2024 reducir ambos castigos a casi seis años y 50 millones de ringgit, respectivamente. Najib sostuvo posteriormente que aquella decisión contemplaba que pudiera cumplir su condena en arresto domiciliario, una pretensión que llevó a los tribunales y que no prosperó.

Investigaciones internacionales determinaron que alrededor de 4.500 millones de dólares fueron desviados de 1MDB, mientras que más de 1.000 millones de dólares acabaron, según las acusaciones, en cuentas relacionadas con Najib, que gobernó Malasia entre 2009 y 2018. El político ha negado las acusaciones y ha defendido que fue utilizado como chivo expiatorio.

Además de la condena que cumple actualmente, Najib fue sentenciado en diciembre de 2025 a otros 15 años de prisión y a una multa de 11.380 millones de ringgit, tras ser declarado culpable de abuso de poder y blanqueo de dinero por más de 2.000 millones de ringgit relacionados con 1MDB. Esa sentencia se encuentra recurrida, recuerda el mismo medio.

UNA SUPUESTA ORDEN DE ARRESTO GENERA CONTROVERSIA

La decisión sobre el arresto domiciliario de Najib se ha producido tras una jornada marcada por la expectación en torno al palacio real de Malasia, después de que la ministra del Departamento del Primer Ministro para los Territorios Federales y miembro de la Junta de Indultos, Hannah Yeoh, fuera vista llegando a palacio, al igual que, según medios locales, el fiscal general, que también forma parte del organismo.

La presencia de ambos integrantes de la Junta ha alimentado las especulaciones sobre una reunión relacionada con la petición de Najib; sin embargo, el palacio no ha informado públicamente de ninguna reunión en sus canales oficiales.

En paralelo, comenzó a circular en redes sociales un documento presentado como una supuesta orden de arresto domiciliario para Najib que incluía la firma de Yeoh. Por su parte, la ministra ha negado haber suscrito ese documento y ha asegurado que se trata de una falsificación.

"Nunca firmé ninguna orden de arresto domiciliario, como se afirma en el documento. La Junta de Indultos aún no se había reunido cuando apareció. Por favor, no difundan este documento falso. Mi secretario de prensa ha presentado una denuncia ante las autoridades", ha defendido Yeoh en una publicación en redes sociales.

La ministra ha acompañado su publicación con una captura de pantalla de la presentación de una denuncia ante la Comisión de Comunicaciones y Multimedia de Malasia (MCMC).

La atención permanece así puesta sobre el palacio real y sobre la aplicación de las condiciones fijadas para que Najib pueda abandonar la prisión y completar su condena bajo arresto domiciliario.