Malí anuncia la muerte de una decena de "terroristas" en un bombardeo cerca de la frontera con Mauritania

Archivo - Militares del Ejército de Malí en la capital, Bamako, tras el golpe de Estado de 2020 (archivo) - HABIB KOUYATE / XINHUA NEWS / CONTACTOPHOTO

MADRID 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Malí ha anunciado la muerte de una decena de terroristas en un "bombardeo de precisión" lanzado en los alrededores de Foita, cerca de la frontera con Mauritania, sin dar detalles por ahora sobre el grupo al que consideran que pertenecían los sospechosos.

Así, ha subrayado en un comunicado publicado en redes sociales que el ataque fue ejecutado el lunes contra "posiciones enemigas" en la zona y que se saldó además con la destrucción de "vehículos".

"El trabajo de reconocimiento permitió detectar una decena de sospechosos agrupados en torno a tres vehículos camuflados", ha dicho, al tiempo que ha agregado que este grupo fue "atacado con precisión". Además, ha subrayado que "las operaciones de búsqueda y neutralización continúan en todo el territorio nacional".

Malí se encuentra en la actualidad dirigido por una junta militar instaurada tras los golpes de Estado perpetrados en agosto de 2020 y mayo de 2021, ambos encabezados por Assimi Goita, actual presidente de transición, que ha protagonizado un acercamiento con Rusia desde su llegada al poder, distanciándose tanto de Francia como de sus antiguos socios occidentales.