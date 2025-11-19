Malí anuncia la muerte de "muchos terroristas" en un bombardeo cerca de la frontera con Níger

MADRID, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Malí ha anunciado este miércoles la muerte de "muchos terroristas" en un bombardeo perpetrado contra Tabankort, cerca de la frontera con Níger, una operación lanzada a raíz de una operación de la Fuerza Unificada de la Alianza de Estados del Sahel (AES), integradas por las juntas militares maliense, burkinesa y nigerina.

Así, ha manifestado en un comunicado publicado en su cuenta en la red social Facebook que la operación fue lanzada contra "una reunión de terroristas con una importante cantidad de medios logísticos". "El objetivo fue alcanzado con éxito, con muchos terroristas y material logístico destruido", ha agregado, sin dar un balance concreto.

"El Estado Mayor General del Ejército aplaude la excelente coordinación entre los activos y los aparatos aéreos de la Fuerza Unificada de la AES", ha subrayado. Este bloque fue creado después de que las citadas juntas se salieran de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO), efectiva a finales de enero.

Malí se encuentra en la actualidad dirigido por una junta militar instaurada tras los golpes de Estado perpetrados en agosto de 2020 y mayo de 2021, ambos encabezados por Assimi Goita, actual presidente de transición, que ha protagonizado un acercamiento con Rusia desde su llegada al poder, distanciándose tanto de Francia como de sus antiguos socios occidentales.