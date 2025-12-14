Malí, Burkina Faso y Níger impulsan un banco regional de desarrollo para "proyectos estratégicos"

Archivo - El líder de la junta militar de Burkina Faso, Ibrahim Traoré. - Europa Press/Contacto/Mikhail Tereshchenko

MADRID 14 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los gobiernos de Malí, Burkina Faso y Níger --todos ellos gobernados por juntas militares-- han puesto en marcha una entidad financiera conjunta, que contará con un capital inicial de 500.000 millones de francos CFA (unos 762 millones de euros), para financiar proyectos clave en materia de infraestructuras, energía y agricultura, tras su salida de la Comunidad Económica de los Estados de África Occidental (CEDEAO).

"La creación de un banco de desarrollo es una cuestión de estabilidad financiera, desarrollo económico y financiación de proyectos estratégicos", ha explicado el ministro de Finanzas de Burkina Faso, Aboubakar Nacanabo, en declaraciones recogidas por Bloomberg tras la ceremonia de firma en Bamako, capital de Malí.

Según han explicado los responsables económicos de los tres países, está previsto que el banco se nutra también de los recursos propios de estas naciones, caracterizadas por su riqueza mineral dado que Malí y Burkina Faso figuran entre los mayores productores de oro del continente africano, mientras que Níger cuenta con importantes reservas de uranio.

El ministro de Finanzas maliense, Alousséni Sanou, ha detallado que la institución pasará a ser plenamente operativa una vez que se asegure el capital inicial comprometido. El siguiente paso, ha añadido, será el nombramiento de la dirección de la entidad, que se encargará de buscar y movilizar financiación adicional en toda la región.

Esta iniciativa da sus primeros pasos después de que los tres países del Sahel hayan abandonado recientemente la CEDEAO y en un contexto en el que estos Estados se han enfrentado a una combinación de inestabilidad política y presiones climáticas en el que han reprochado al bloque regional la falta de apoyo efectivo frente a una insurgencia islamista en expansión que, según han advertido, ha puesto en riesgo su propia supervivencia.